Il bagno è una delle stanze più importanti della nostra casa. Un luogo in cui possiamo rilassarci e goderci la tranquillità di un bel bagno caldo. Dove passiamo del tempo non solo per necessità ma anche per ritagliarci un momento di serenità. Quindi arredarlo e abbinare bene tutti i suoi componenti diventa fondamentale. Non basta scegliere con cura l’arredamento e i sanitari più d’avanguardia, anche il colore delle pareti è importante. Deve abbinarsi bene a tutto senza essere troppo invasivo, ma neanche anonimo.

Spesso nella progettazione di un bagno nuovo o in una ristrutturazione si tende a tralasciare questo particolare. Si scelgono le piastrelle da abbinare ai mobili, si cambia la tonalità delle luci, o si monta un termoarredo. Ma non si considera molto il colore delle pareti che resteranno spoglie e si finisce per dipingere tutto di bianco. Sebbene sia una soluzione pratica e veloce, potrebbe rovinare tutta l’atmosfera senza neanche accorgercene.

3 errori da non fare quando scegliamo il colore delle pareti del bagno

A differenza delle altre stanze della casa, difficilmente si cambia arredamento del bagno dopo poco tempo. Proprio per questo motivo prima di scegliere un colore troppo acceso è meglio pensarci bene. Lì per lì potrebbe sembrarci una buona idea dipingere tutto di blu, ad esempio, ma dopo poco potrebbe stancarci. Quindi evitiamo nuance troppo forti prediligendo colori tenui sì, ma caldi che siano più accoglienti. Se proprio vogliamo qualche inserto scuro scegliamo una trama particolare su una parete. Magari sulle tonalità del verde o del grigio.

Non dimentichiamoci dell’illuminazione quando scegliamo i colori. Il modo in cui la luce andrà ad illuminare l’ambiente detta anche l’effetto che daranno pavimenti e sanitari. Per un bagno senza finestra non scegliamo colori scuri e freddi altrimenti avremo l’effetto cella frigorifera. Un luogo pulito sì, ma antisettico e poco ospitale. Se invece abbiamo la finestra controlliamo come il sole crea le varie ombre nel bagno in base all’esposizione. In questi casi possiamo utilizzare un colore più intenso per la parete più illuminata.

L’ultima accortezza

Per finire un errore davvero comune è quello di non considerare il tipo di pavimento. Se abbiamo una pavimentazione chiara, tipica dei bagni di una volta, meglio non usare tinte tenui. Evitiamo il bianco e sfruttiamo l’occasione per un verde bottiglia o un bel grigio antracite. Anche un tortora può andare bene se abbiamo mobili in legno. Se invece il pavimento è già scuro meglio un avorio o anche un lilla sulle pareti. Così il bagno non risulterà troppo cupo e piccolo.

Ed ecco quindi 3 errori da non fare quando scegliamo il colore delle pareti del bagno. Seguendo questi consigli il nostro bagno sarà arredato e abbinato alla perfezione, diventando così un luogo di tranquillità e relax. Un vero gioiellino di design e sicuramente i complimenti di tutti non tarderanno ad arrivare.