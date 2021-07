I capi scuri sbiaditi sembrano immediatamente più vecchi. Quell’effetto grigiastro e sbiadito dall’aria un po’ trasandata può avere anche il suo fascino su un paio di jeans, ma non l’avrà di certo su una maglia o una camicia. In quel caso, l’indumento sembrerà semplicemente troppo consumato.

Un indumento scuro o nero molto consumato, chiaramente si schiarisce. Certe volte, invece, l’aspetto sbiadito è legato ad una serie di errori. Non solo di lavaggio, ma anche di esposizione per l’asciugatura. Errori di temperatura dell’acqua, ecc. Gli errori che si possono commettere sono davvero tanti. Alcuni sono più dannosi di altri.

Se vogliamo preservare i capi, ecco 3 errori da non commettere in estate per non far sbiadire i capi scuri.

Stendere i capi sotto il sole cocente

Stendere i capi sotto il sole cocente, nelle ore di punta in estate, è di certo un ottimo modo per far sì che la biancheria si asciughi in un batter d’occhio. i capi, però, soprattutto quelli scuri, ne risentono parecchio. Il sole troppo forte, infatti, fa sbiadire un po’ qualsiasi tipo di tessuto. Per i capi scuri questo rischio è maggiore perché ovviamente si noterà di più rispetto ad un capo chiaro. In estate è meglio stendere i capi scuri all’aperto, ma in un punto all’ombra, la sera o al mattino presto.

Stendere i capi al rovescio

Un altro modo per poter salvaguardare i capi scuri durante l’estate, e preservarne il colore è quello di stendere i capi al rovescio. Soprattutto se non si hanno a disposizione punti d’ombra dove stendere. I capi inevitabilmente sbiadiranno un po’, ma sarà il lato che ci interessa meno ad essere colpito dai raggi solari. Preservando invece quello esterno.

Lavare a freddo

Se durante l’inverno tendiamo a lavare i capi più scuri anche solo a 30 gradi, per igienizzarli meglio, nel periodo più caldo va evitato. In estate il lavaggio a freddo è tassativo. L’acqua che sale per le tubature tenderà già un po’ a scaldarsi, proprio perché in estate anche le tubature si riscaldano. Quindi, il modo migliore per evitare che l’acqua si riscaldi troppo è quello di partire da una temperatura di lavaggio fredda. Evitando questi tre errori da non commettere in estate per non far sbiadire i capi scuri, quest’ultimi dureranno di più.

