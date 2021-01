Il cipollotto, anche detto cipolla d’inverno, è originario dell’Asia ed è utilizzato in cucina spesso in alternativa alla classica cipolla. Oggi vogliamo spiegare le differenze che lo distinguono dalla cipolla, ma soprattutto i 3 errori da evitare con i cipollotti.

Differenza tra cipolla e cipollotto

Partiamo dal distinguere la cipolla dal cipollotto. Il cipollotto è considerato una cipolla che non ha ancora terminato completamente la sua fase di crescita.

Innanzitutto, si distinguono dalle cipolle perché presentano il gambo allungato. Le foglie sono di color verde intenso, sono sode al tatto e fresche, mentre quelle della cipolla sono secche. I cipollotti sono maggiormente adatti al consumo quando sono freschi, invece le cipolle sono capaci di conservarsi anche per diverse settimane, se messe nel luogo più adatto a loro. Il cipollotto si consuma fresco poiché possiede un sapore più dolce ed è maggiormente digeribile rispetto alla cipolla.

Le cipolle possono essere gialle, bianche o rosse, mentre il cipollotto può essere solo bianco o rosso.

Vediamo adesso quali sono i 3 errori da evitare con i cipollotti per poterli consumare, conservare ed utilizzare al meglio.

Primo errore: non conservarli in frigorifero

I cipollotti, come già detto, sono facilmente deperibili, pertanto è bene conservarli in frigorifero. È preferibile riporli nello stesso scompartimento assegnato alle altre verdure, dove possono durare dai 4 ai 7 giorni.

Se conservati in un luogo caldo, invece, deperiranno molto velocemente.

Buttare via le sue foglie

Le foglie più esterne vanno rimosse, ma quelle restanti sono commestibili e possono essere utilizzate per realizzare delle gustose zuppe, minestre o frittate. Evitare gli sprechi in cucina è sempre consigliabile, ma attenzione a non esagerare nel farlo e scegliere bene per evitare di rovinare un’intera pietanza.

Buttare via i suoi gambi

Non buttare via i gambi dei cipollotti, se si possiede un orto o se si desidera provare a piantare questo prodotto. Per farlo, è consigliabile conservare i gambi in un bicchiere con un po’ d’acqua (non molta, ne sarà sufficiente un dito, ma non dovrà mai mancare). In questo modo cresceranno verdi e rigogliosi e potremo consumarli senza il bisogno di spendere altri soldi per comprarli.

Bionda o rossa, quale cipolla scegliere a seconda della ricetta