Quando gli ospiti si siedono per mangiare, la prima cosa che notano è la tavola imbandita. Capiamo bene, quindi, che dovrà essere impeccabile se vogliamo fare una buona impressione.

Ci sono alcune regole da seguire per la disposizione di piatti, bicchieri e posate, ma bisogna fare attenzione anche ad altri dettagli.

Abbiamo già visto come apparecchiare la tavola e renderla sofisticata con queste 3 semplici ma geniali idee. Ora, invece, vediamo quali sono i 3 errori da non commettere assolutamente.

Il primo errore da evitare è coprire il tavolo con una tovaglia stropicciata. Quelle pieghe che sembrano innocue sono in realtà un forte segnale di trascuratezza. Assicurarsi quindi che la tovaglia scelta sia pulita e ben stirata, oppure provvedere ad aggiustarla con un colpo di ferro da stiro prima di usarla.

Il secondo errore è esagerare con i profumi. Gli addobbi e le decorazioni come candele, centritavola e fiori sono un tocco di classe, ma attenzione a non sceglierli particolarmente profumati. Gli odori troppo intensi, infatti, coprirebbero odori e sapori del cibo, compromettendo la buona riuscita del pasto.

Il terzo errore è non fornire agli ospiti gli strumenti giusti per sentirsi a loro agio. Questo significa che non dovranno trovarsi, per esempio, con una bottiglia di vino in mano dopo averlo versato senza sapere come raccogliere la famigerata goccia. Probabilmente si preoccuperanno di non sporcare la tovaglia, ma una piccola accortezza come l’uso, per esempio, di un salvagocce potrebbe evitare questa spiacevole situazione. Un’alternativa elegante sono i sottobottiglia da tavola.

Ecco quali sono i 3 errori clamorosi da evitare ma che molti fanno per apparecchiare la tavola in modo impeccabile quando abbiamo ospiti.

Altri 2 consigli per far sentire gli ospiti a loro agio

Ora vediamo altri due consigli per far sentire gli ospiti a loro agio.

Innanzitutto, sulla scia del consiglio precedente, non dimenticarsi di tutto ciò che può essere loro utile. Dal tovagliolo alle posate giuste, dai bicchieri per acqua e vino agli stuzzicadenti, in tavola non dovrà mancare nulla.

Inoltre, al di là della tavola in sé, non sollevare o alimentare argomenti caldi o spiacevoli per gli ospiti. Che si tratti di temi generici, ma spinosi, oppure delicati per qualcuno in particolare, è sempre meglio non toccarli. Se qualcuno li introduce, deviare con una battuta su un tema più leggero, evitando discussioni animate o addirittura litigi. Può essere utile fare una lista di passioni che gli ospiti hanno in comune o argomenti di interesse per tutti da proporre al momento giusto.

