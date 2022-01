Un primo piatto di legumi è una coccola per il palato dopo una giornata fredda, trascorsa fuori casa. Le specie di fagiolo esistenti sembrerebbero almeno 500, seppur i più consumati in Italia sembrerebbero essere i fagioli cannellini o quelli borlotti. Anche quest’altra varietà, tuttavia, si presta alla realizzazione di un gran numero di ricette e all’accostamento con il pomodoro.

Qualunque sia il tipo di fagiolo scelto, per preparare un piatto grandioso occorrerà evitare alcuni sbagli comuni. Ecco, dunque, quali sono i 3 errori che rovinano la pasta e fagioli della tradizione e un’incredibile ricetta per renderla cremosa con un’aggiunta furba.

Quando non usare solo i legumi secchi

Un primo sbaglio potrebbe essere usare esclusivamente fagioli secchi. Questi hanno il vantaggio di durare di più in dispensa, ma quanto è buono il gusto dei fagioli borlotti freschi? Quando è stagione, meglio prediligere l’utilizzo di legumi freschi. I vantaggi sono anche una cottura più veloce e un minor tempo di ammollo.

Capire se è il caso di usare legumi in scatola oppure no

I fagioli in scatola o in vetro hanno numerosi vantaggi, tra cui la semplicità di preparazione e cottura. Tuttavia, sembrerebbe preferibile non usarli quando l’intenzione è di abbinare gusti sapidi come la pancetta o le cozze. Questi legumi acquistano un’intensa sapidità con la conservazione e il rischio è di cucinare salato.

Inoltre, esisterebbe qualche problema anche sulla consistenza, meno al dente e non adatta a chi vuole sentirne l’anima sotto ai denti.

Occhio a non sbagliare le dosi

Anche la proporzione tra fagioli e altri ingredienti non è da sottovalutare. In una minestra di fagioli, ad esempio, è preferibile usarne mezzo chilogrammo se già lessati, per 4 persone. Se freschi, andranno bene 250 grammi e se secchi 150 circa.

Questi sono i possibili 3 errori che rovinano la pasta e fagioli della tradizione e un’incredibile ricetta per renderla cremosa

Ma come rendere cremoso questo piatto povero della tradizione? Ebbene, gli amanti del gorgonzola impazziranno per questa ricetta a base di:

350 grammi di orecchiette;

600 grammi di fagioli lessi;

200 grammi di formaggio gorgonzola;

4 cucchiai di salsa di pomodoro;

olio d’oliva q.b.;

rosmarino a piacere;

sale e peperoncino q.b.

Versare in una pentola il pomodoro, il sale, il peperoncino, l’olio e il rosmarino e soffriggere per qualche minuto. Aggiungere i fagioli e coprirli con 3 dita d’acqua sopra la loro superficie. Bollire tutto per 5 minuti, eliminare il rosmarino e frullare con il mini pimer.

Cuocere la pasta e terminare la cottura nel sugo. Togliere la pentola dal fuoco e aggiungere il gorgonzola a pezzi. Servire la pasta con fagioli e gorgonzola ben calda.