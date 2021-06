Si abbassa sempre più l’età di chi purtroppo deve assistere al progressivo diradamento o alla perdita dei capelli. E si tratta di un problema assai diffuso che affligge ormai non solo gli uomini sin da giovanissimi, ma anche le donne. Si studiano le cause e in particolare i rimedi per evitare che agenti inquinanti, stress, prodotti troppo aggressivi danneggiano il cuoio capelluto. D’altronde ci si chiede anche quanto e chi possa ricorrere al trapianto dei bulbi per regalarsi una nuova chioma. I nostri consulenti hanno risposto ai Lettori che chiedono se “Il trapianto di capelli funziona veramente ed è la cura definitiva della calvizie?”.

Altri si interrogano in merito alla convenienza di intervenire con le più innovative tecniche chirurgiche anche solo per rinfoltire la stempiatura. E i fattori da considerare sono diversi e variano anche in riferimento alla stagione della vita in cui si intende sottoporsi a simili trattamenti. Sarebbe infatti opportuno sapere “A che età conviene fare un trapianto di capelli?” in modo da ottimizzare i risultati. Prima di valutare se e quante unità follicolari trapiantare sarebbe meglio evitare 3 errori che favoriscono caduta di capelli e calvizie e indeboliscono il bulbo.

3 errori che favoriscono caduta di capelli e calvizie e indeboliscono il bulbo

Un errore molto comune che più facilmente si commette durante la stagione estiva consiste nel riposare o dormire con la chioma bagnata. Non asciugare i capelli significa esporli per un po’ di tempo alle ricadute negative che l’umidità in genere ha sull’organismo. Lo stato di salute del capello risente molto degli effetti dell’umidità così come si indebolisce se lo si sottopone a fonti di calore eccessivo. Pertanto sbaglia sia chi usa phon ad aria troppo calda pur di sbrigarsi sia chi ricorre con frequenza alla piastra per domare la chioma e i ricci naturali.

Altro errore che determina la perdita di capelli è un regime alimentare povero di alcune sostanze come lo zinco presente in uova, legumi, pesce, carne. Questo prezioso minerale che troviamo anche in ostriche e cioccolata fondente aiuta a rinforzare i follicoli e prevenire la forfora. Infine si consiglia vivamente di non sottoporre i capelli allo stress di continui lavaggi con prodotti profumati, ma particolarmente dannosi per la salute del cuoio.

