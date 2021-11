Esistono delle abitudini che impariamo sin da bambini ma che potrebbero anche essere sbagliate. Senza puntare il dito contro nessuno, ma i famosi consigli di alcuni amici potrebbero non rivelarsi del tutto corretti. Soprattutto quando ci confrontiamo con le leggi di madre natura. Un Mondo talmente vario e complesso che potrebbe riservarci continue curiosità e novità per tutta la nostra vita. Ecco 3 errori che facciamo sempre in casa ma non dovremmo mai fare per non riempirci di insetti. Seguiamo i consigli degli esperti per imparare delle cose che potrebbero rivelarsi davvero utili.

Perché non dovremmo uccidere questo millepiedi

Frequenta assiduamente le nostre case, eppure dovremmo assolutamente mantenere in vita la scutigera. Questo specie di millepiedi, poverino per lui particolarmente brutto, non dannoso per la nostra salute. E soprattutto parliamo di un insettivoro potenzialmente nostro alleato. Tra i suoi obiettivi preferiti ci sono infatti le zanzare, le cimici, le termiti e i pesciolini d’argento. Potrebbe capitare di vederlo correre velocemente per la casa, ma non dovremmo dargli la caccia. Siccome morde le sue prede, iniettando loro il veleno che le blocca, qualcuno pensa che sia pericoloso. Ma assolutamente no, come ricordano gli esperti e non dovrebbe nemmeno esserlo per i nostri animali domestici.

3 errori che facciamo sempre in casa ma non dovremmo mai fare per non riempirci di insetti

Uno degli animaletti che maggiormente incute terrore tra le pareti domestiche è il ragno. Non particolarmente amato soprattutto dal genere femminile, dovremmo però ricordarci che è un potenziale alleato della casa. Lo capiamo pensando che secondo gli esperti, mangerebbe tanti insetti quanto pesa quotidianamente. Molti studiosi ritengono correttamente che senza la presenza dei ragni nel mondo, saremo letteralmente invasi dagli insetti. Ecco, allora che se proprio non possiamo farne a meno, piuttosto di ucciderlo, catturiamolo e portiamolo fuori da casa.

Attenzione all’esercito dei mangiapane

Qualcuno le chiama semplicemente blatte, altri “blatte fuochiste”, ma sono comunemente conosciute come “insetti mangiapane”. Queste non sono nostre alleate, anzi. Parliamo di quegli scarafaggi abbastanza ripugnanti, rossicci e con due grandi antenne, che dopo averci guardato, scappano velocemente. Vivono solitamente dietro i motori dei nostri elettrodomestici, quindi al caldo, inserendosi magari in qualche apertura del muro. Il loro soprannome di mangiapane arriva proprio dal fatto che sono perennemente alla ricerca di cibo, tra cui le briciole. Se non vogliamo riempirci di questi esseri, che si moltiplicano incredibilmente, stiamo ben attenti a non lasciare depositi di briciole ovunque. Nel momento in cui infatti dovessero colonizzare in casa, non basterebbe più il ddt, ma dovremmo ricorrere all’intervento di un’azienda specializzata.

