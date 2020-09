Ci sono alcuni errori che dobbiamo evitare di commettere quando ci prendiamo cura del nostro viso!

Il viso per una donna è fondamentale. Passiamo anni, infatti, a curare il nostro volto con molta attenzione. Creme, mousse, maschere e quant’altro costellano i nostri bagni. Cerchiamo in tutti i modi di prevenire o curare i segni del tempo. E non importa che tu abbia 20, 30 o 40 anni. Questo lato del nostro aspetto fisico ci preoccupa, indipendentemente dall’età. Ma, nonostante tutta l’attenzione che dedichiamo al nostro volto, compiamo delle azioni che rendono vani i nostri sforzi. Ti basterà però sapere quali sono per smettere di farle! Solo in questo modo sarai sicura di prenderti davvero cura di te. Perciò, vediamo insieme i 3 errori che commetti sul tuo viso ogni giorno senza rendertene conto.

Utilizzare la protezione solare sul volto solo quando si va al mare

Siamo abituate a utilizzare la protezione solare sul viso solo in spiaggia. Crediamo, infatti, che solo in questa occasione sia necessario proteggere la nostra pelle. La realtà, però, è un’altra. I raggi del sole, infatti, sono sempre presenti. Non importa in quale luogo ci troviamo. Possiamo essere al mare tanto quanto a fare una passeggiata in città. Dobbiamo comunque proteggerci! Le conseguenze? La nostra pelle potrebbe perdere elasticità e subire un invecchiamento cutaneo. Inoltre, solo nei casi più gravi, si potrebbe riscontrare un tumore. Insomma, meglio evitare questi problemi e mettere sempre un po’ di crema!

Lavare il viso con acqua troppo calda

Lavarsi con acqua fredda di prima mattina non è proprio il buongiorno che tutti noi sogniamo. Su questo non c’è alcun dubbio. Ma se vogliamo pensare a curare la nostra pelle, dobbiamo fare alcuni sacrifici. Al mattino, il nostro viso ha bisogno di acqua fredda! Questa infatti, restringe i pori e ci aiuta a eliminare i segni della stanchezza. L’acqua calda, invece, dilata i nostri vasi sanguigni. Cosa significa? Che potrebbero spuntare sul nostro volto rossori e macchioline antiestetiche!

Cerca quindi di sopportare il fastidio dell’acqua fredda di primo mattino e prova questo metodo. Non te ne pentirai e la tua pelle ti ringrazierà!

Utilizzare una quantità eccessiva di prodotti di bellezza

Utilizzare prodotti di bellezza vari è sicuramente importante. Creme e maschere, infatti, possono regalare alla nostra pelle un aspetto sano e luminoso. Ma, si sa, il troppo stroppia! Utilizzare una quantità eccessiva di prodotti non farebbe altro che peggiorare la situazione! In questo modo, infatti, corriamo il rischio di seccare la nostra pelle ancora di più. Punta piuttosto su alcuni prodotti specifici, adatti soprattutto al tuo tipo di pelle. È un vecchio detto, ma sempre valido: meglio pochi ma buoni!

Perciò, ecco 3 errori che commetti sul tuo viso ogni giorno senza rendertene conto. Da oggi non sbaglierai più!