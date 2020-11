L’argilla viene usata per i trattamenti di bellezza fin dai tempi antichi. Le sue proprietà antinfiammatorie e purificanti l’hanno resa famosa tra i giovani con pelle acneica, mentre la sua azione drenante è usata per contrastare la cellulite.

Benché la variante più famosa dell’argilla sia quella verde, in natura ne sono presenti anche altri tipi. Scegliere la tipologia di argilla più adatta alla nostra pelle è importantissimo per avere buoni risultati. Per esempio, l’argilla bianca è ottima per purificare e lenire le pelli sensibili, mentre quella rosa è perfetta per tonificare e dare vitalità al viso.

Oltre alla scelta accurata dell’argilla, è anche importante aggiungere alla maschera i prodotti giusti. Vediamo insieme come fare 3 efficaci maschere all’argilla fai da te per purificare il viso.

Argilla verde e miele

L’argilla verde è ottima per purificare le pelli acneiche, ma in alcuni casi risulta troppo aggressiva. Come fare per contrastare questo effetto collaterale? Basta aggiungere del miele!

Prepariamo questa maschera prendendo della polvere d’argilla verde. Aggiungiamo poco alla volta dell’acqua e un paio di cucchiaini di miele. Mescoliamo bene con un cucchiaio di legno e applichiamo sul viso. Teniamo in posa per 10 minuti, sciacquiamo e nutriamo la nostra pelle con una crema idratante.

Argilla rosa e olio di Argan

L’argilla rosa possiede proprietà tonificanti oltre che purificanti. Il suo utilizzo è quindi consigliato nel caso di pelli mature che hanno bisogno sì di una pulizia profonda, ma anche di un’azione rimpolpante. Aggiungendo all’argilla rosa qualche goccia di olio di Argan doneremo al viso anche un’idratazione profonda.

Procediamo nella preparazione come prima, mescolando dell’argilla rosa in polvere con dell’acqua. Aggiungiamo 5-10 gocce di olio di Argan e mescoliamo con un cucchiaio di legno. Applichiamo e teniamo la maschera in posa per 10 minuti al massimo. Non dimentichiamoci di idratare profondamente la pelle dopo il risciacquo!

Argilla bianca e olio essenziale alla lavanda

Per le pelli più delicate e sensibili è consigliato l’uso dell’argilla bianca. Ottima nella purificazione del viso, questo tipo di argilla esercita anche un’azione lenitiva. Per accentuare questa sua proprietà possiamo aggiungere alla nostra maschera anche dell’olio essenziale alla lavanda.

Prepariamo la nostra maschera aggiungendo dell’acqua all’argilla bianca in polvere. Versiamo anche 5 gocce di olio essenziale alla lavanda e mescoliamo con un cucchiaio di legno. Applichiamola sul viso e teniamola in posa per 10 minuti. Dopo averla sciacquata usiamo un tonico lenitivo e una buona crema idratante per ottenere il massimo dei risultati!

Abbiamo visto come è facile preparare 3 efficaci maschere all’argilla fai da te per purificare il viso. Usaimole regolarmente per avere sempre una pelle splendida e senza imperfezioni!