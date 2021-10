L’estate è ormai finita. L’autunno ha preso il suo posto portando con sé temperature più basse e giornate piovose.

Negli scorsi mesi abbiamo senz’altro passato del tempo libero in giardino e sul terrazzo. Qui ci siamo goduti la gradevole brezza estiva e la compagnia degli amici e della famiglia attorno a un tavolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ormai è arrivato il tempo di ritirare tavoli e sedie da esterni e pensare a come pulirli. Parlando di aree esterne, abbiamo già svelato che pochi sanno come pulire velocemente le piastrelle del balcone con questi 3 geniali trucchetti.

Oggi invece vogliamo dedicare la nostra attenzione ai cuscini. Dopo mesi di utilizzo, gli agenti esterni come vento e pioggia possono sporcarli. Per questo motivo oggi spieghiamo come 3 economici trucchetti poco conosciuti bastano per pulire velocemente i cuscini da esterni.

Per farlo useremo soltanto prodotti naturali che molti di noi hanno già in casa. In questo modo potremo risparmiare molti soldi proteggendo noi e il nostro ambiente.

I cuscini non sono tutti uguali. Infatti, alcuni hanno delle imbottiture particolari. Continuando a leggere l’articolo scopriremo come trattare ognuno di essi senza rovinarli.

3 economici trucchetti poco conosciuti bastano per pulire velocemente i cuscini da esterni

Sfortunatamente, non possiamo lavare tutti i cuscini in lavatrice. Se sono sfoderabili, possiamo estrarre la parte interna e lavare quella esterna secondo le indicazioni riportate sull’etichetta.

Al contrario, se non sono sfoderabili dobbiamo prestare maggiore attenzione. Partiamo dalla tipologia più semplice da lavare. I cuscini con imbottitura sintetica possono essere lavati a mano o in lavatrice usando il sapone di Marsiglia.

Questo prodotto è molto efficace contro le macchie senza essere aggressivo. Consigliamo di lavare i cuscini sempre a basse temperature per evitare che si rovinino.

Se vogliamo lavarli a mano invece, aggiungiamo 20 grammi di sapone di Marsiglia a scaglie in una bacinella. Lasciamo i cuscini in ammollo per almeno 2 ore, risciacquiamoli e strizziamoli delicatamente.

Limone e sale

Se i nostri cuscini possiedono l’imbottitura in piuma, consigliamo di lavarli a mano. Tutto ciò che dobbiamo fare è riempire una bacinella con acqua fredda e mettere a bagno i cuscini. Aggiungiamo il succo di un limone e 50 grammi di sale grosso.

Possiamo lasciarli in ammollo per tutta la notte in modo che il sale e il limone igienizzino a fondo i nostri cuscini. Il giorno dopo risciacquiamoli e strizziamoli. Una volta asciutto, cerchiamo di distribuire le piume nel cuscino massaggiandolo con le mani.

Aceto bianco

Se i cuscini che dobbiamo lavare sono in lattice consigliamo di non usare la lavatrice. Questo materiale è molto delicato ed è meglio evitare la centrifuga.

Pertanto, mettiamo in ammollo i cuscini in acqua aggiungendo 200 millilitri di aceto di vino bianco. Il giorno dopo usiamo dell’acqua fredda per sciacquarli.

Consigli

Consigliamo di controllare sempre le etichette prima di procedere al lavaggio. In ogni caso, che si tratti di cuscini in piuma, lattice o sintetici è preferibile non asciugarli mai al sole diretto.

Infatti, la luce del sole li asciugherebbe prima ma li farebbe anche ingiallire. Per questo motivo, stendiamoli in un luogo ventilato ma al riparo dal sole.

Infine, stendiamoli in posizione orizzontale in modo che l’imbottitura possa ridistribuirsi nel modo giusto.