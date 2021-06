Ogni anno durante il World Cocktail Day vengono premiati i migliori bartender nell’arte della miscelazione. Quest’anno la celebrazione è stata il 13 maggio e ha visto riunirsi imprenditori, barman, amatori, ma soprattutto gli artisti del mixologist. Il miglior modo per scoprire le tendenze del momento ed essere i primi ad assaporare le nuove proposte.

La conferma è che questa nuova arte si rivolga sempre più alla ricerca dell’equilibrio tra i sapori e dei drink a basso contenuto di alcol. Più dell’alcol, sono l’aroma e gli ingredienti di qualità a fare la differenza. Poi, la moda degli ultimi anni è quella dei cocktail ready to drink. Si tratta di pacchetti che contengono miscele già pronte da gustare che hanno avuto un boom grazie alla pandemia.

Ed ecco 3 eccezionali e semplici cocktail di tendenza dell’estate 2021 da provare assolutamente per il nostro aperitivo o dopo cena. Un mondo tutto da scoprire anche se vogliamo preparare il nostro drink a casa.

Il miglior mojito con variazione

Chi ama il mojito pestato tradizionale non pensa ci possa essere qualcosa di meglio da sorseggiare. Ma questo solamente perché non ha provato il mojito scuro. La differenza sta in un ingrediente ma il risultato è molto diverso nel gusto. La preparazione avviene come un normale mojito pestato, con la differenza che al rum bianco si sostituisce quello scuro.

Il sapore acquista note di caramello e affumicato. L’aroma della menta e dello zucchero di canna viene esaltato per un turbinio di piacere. E se proprio non amate il rum scuro, basta sostituirlo con mezzo bicchiere di rum bianco e mezzo di birra.

Per un cocktail che non si allontana dal mojito, la nuova tendenza è il diplojito. L’aggiunta del diplomatico mantuano, un rum invecchiato 8 anni, dona un aroma di spezie, di prugna e di corteccia. Aggiunto al succo di lime, allo zucchero di canna, alla soda e alla menta pestata garantisce un risultato esplosivo.

Per chi desidera qualcosa di più fresco e meno complesso, ecco una particolare versione del Beefeater Fresh Basil Smash. Un cocktail originale a base di beefeater Gin, succo di limone, basilico fresco, sciroppo d’agave e olio evo. In questo caso basta unire del normale Gin a uguali parti di birra, shakerare il succo di limone col basilico e pestare delicatamente con malto o sciroppo d’agave. Una miscela perfetta per l’estate.