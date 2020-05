Panta rei, tutto cambia, anche nel modo di pagare il “semplice” caffè al mattino al bar. Il Covid-19 sta ingranando la terza nelle abitudini di pagamento degli italiani, per cui l’utilizzo del denaro contante sarà destinato a diminuire da oggi al prossimo futuro. Anche sotto la spinta dei negozi fisici e virtuali, che le prediligono in primis in chiave marketing per facilitare i pagamenti. E poi perché queste nuove app sono spesso molto meno costose come commissioni rispetto a quelle salate delle carte di credito/debito delle banche. Vediamo in questa sede 3 eccellenti app per inviare soldi o pagare con lo smartphone.

Satispay

Tra gli esercizi commerciali (fisici e virtuali) Satispay va acquisendo familiarità. Può essere attivato anche se non si dispone di un conto corrente; basta avere una carta prepagata con IBAN. Satispay consente di pagare e ricevere in sicurezza pagamenti con smartphone nella versione con logo rosso per i privati o quella con logo grigio per le aziende. La sicurezza di Satispay deriva dal non usare dati sensibili e perché conclusa la transazione l’app si chiude e non permette a terzi di accedere al denaro. Per il suo utilizzo, in primis bisogna scaricare la sua app, che è gratuita, dopodiché ci si iscrive, dando i propri dati personali.

Poi bisogna stabilire un proprio budget personale settimanale che fungerà da soglia massima di spesa a disposizione. Oltre quel budget non si potrà andare. Satispay offre anche un servizio di cashback, simile a quello delle carte di credito: ossia restituisce una piccola parte degli acquisti fatti. Il “quanto” lo decidono i negozianti. Sui costi c’è da dire che è quasi completamente gratuita per i privati (si pagano solo poche voci di spesa). Mentre sono i negozianti ad avere tutta una serie di tariffe in funzione degli importi.

Paypal

Tra tutti i sistemi di pagamento in circolazione PayPal rimane il dominus di mercato. Lo si usa tra amici, sconosciuti e per gli acquisti: si inserisce una password (a volte neanche quella) e hai pagato. Paypal da la possibilità di pagare senza condividere i dati della carta di credito con il destinatario finale del pagamento, offrendo quindi elevata sicurezza. In pratica opera come intermediario finanziario tra noi e il nostro venditore. Oggi si è evoluto in una sorta di conto virtuale dal pratico utilizzo.

Per usarlo, basta seguire queste semplici mosse. Primo, si scarica l’app Vodafone Wallet su un dispositivo con sistema operativo Android con una sim NFC. Secondo, si agiunge il proprio conto PayPal nella sezione dei pagamenti dell’app; terzo, si accede con il proprio nome utente e password. Quarto passo si genera in Pin NFC a 4 cifre da utilizzare nei pagamenti di importo superiore a €25. Ed è fatta per ogni forma di compera contactless, senza neanche aprire l’app.

3 eccellenti app per inviare soldi o pagare con lo smartphone: Jiffy

Come recita il sito, con Jiffy paghi, invii e ricevi denaro all’istante, semplicemente usando il proprio smartphone. È molto usato in Italia per il trasferimento di piccole somme di denaro. Questo successo è dovuto al fatto che la piattaforma di Jiffy è stata scelta anche dalle banche per offrire questo servizio. Come funziona? Si collega il proprio IBAN bancario al numero di telefono e in tal modo si inviano o ricevono soldi da amici e/o terzi. L’importante è che anche il nostro interlocutore sia iscritto al servizio. I punti di forza di Jiffy sono l’immediatezza del trasferimento, la sicurezza dell’operazione, la disponibilità del servizio ovunque si sia. Funziona infatti come una qualsiasi app di messaggistica (tipo Whatsapp o Messenger).