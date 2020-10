Non è certamente facile troncare un rapporto d’amore, a prescindere dalle ragioni del distacco. A ben vedere possiamo individuare 3 domande da farsi assolutamente prima di voltare pagina.

Il terrore e del cambiamento, a volte, semplicemente ci paralizza, non ci permette, cioè, di proseguire nel nostro cammino, in altre parole di vivere. Rimaniamo, quindi, immersi in situazioni che sono dannose e dolorose. Questa tecnica può essere applicata a qualsiasi contesto: di amore, di amicizia ma anche lavorativo.

Dunque, vediamo quali sono le 3 domande da farsi assolutamente prima di voltare pagina.

Le domande da farsi prima di voltare pagina

La prima domanda da porci: quali sono i benefici nel portare avanti questa situazione? Nel rispondere a sé stessi bisogna essere onesti. È necessario mettere da parte le giustificazioni ai comportamenti dell’altra persona. Guardare la situazione con una fredda distanza, come fosse un film, e focalizzarsi solo sui benefici.

La seconda domanda da farsi prima di voltare pagina: quali sono i costi? L’atteggiamento deve essere il medesimo del precedente. Attenzione a non cercare un colpevole, le risposte devono essere oggettive ed alleggerite, per quanto possibile, “del peso del giudizio”.

L’ultima domanda: cosa posso cambiare? Individuato il problema, con un’attenta analisi delle prime due risposte, individuate se ciò che c’è da cambiare sia possibile o meno.

Un esempio

Facciamo un semplice esempio. Se il problema che abbiamo con il nostro partner sono i continui battibecchi per cose futili, un atteggiamento meno polemico potrebbe essere, in questo caso, la soluzione da mettere in pratica.

Se, invece, ci rendiamo conto che, da parte nostra, nessuna azione a può essere messa in pratica per risolvere lo stato di fatto, allora, probabilmente, è giunto il momento di porre fine al rapporto e quindi voltare pagina senza ulteriore indugi.

Le risposte che noi stessi abbiamo dato alle domande che ci siamo posti prima di voltare pagina non escluderanno certamente tentennamenti e dubbi.

Decidere di chiudere un rapporto è, infatti, una decisione importante, che lascerà comunque un segno dentro di noi. È indispensabile concedersi del tempo per metabolizzare il distacco. Ognuno avrà i suoi tempi.

Per aiutarci nel primo periodo, il segreto è utilizzare il tempo recuperato per dedicarsi ad un’antica passione abbandonata, o allo sport, agli amici, o, ancora, a realizzare un sogno da tempo riposto in un cassetto.

Con il passare del tempo, il dolore,poi, scomparirà, e godrete i frutti della giusta decisione che avete preso.

Gli antichi ci hanno tramandato il rimedio: “panta rei“, tutto scorre.

Vi abbiamo proposto un metodo semplice ed empirico: 3 domande da farsi assolutamente prima di voltare pagina.