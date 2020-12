Le serate invernali sembrano lunghissime. Il sole cala presto e sembra notte fonda già prima di cena. Soprattutto durante il periodo natalizio, è difficile inventarsi nuovi modi per passare le serate in famiglia. Un’opzione può essere quella di guardare un bel documentario alla televisione.

A molti però passa la voglia di mettersi davanti alla televisione, in quanto si viene bombardati da pubblicità su pubblicità. Ripiegare su Netflix o Prime Video è allora la soluzione. Ma cosa guardare? Ecco 3 documentari imperdibili da guardare su Netflix durante le lunghe serate invernali.

Il nostro pianeta

Questo documentario naturalistico lascerà tutti a bocca aperta. Attraverso otto puntate vengono mostrati gli angoli più remoti della nostra Terra. Il focus è il cambiamento climatico. Il narratore, David Attenborough nella versione inglese, tocca questo argomento partendo dagli animali e dalle piante che abitano il nostro pianeta.

Le scene mostrate sono mozzafiato. Paesaggi meravigliosi si accompagnano ad animali bellissimi. In alcune puntate, poi, non si potrà fare a meno di commuoversi. Sicuramente, vedere questo documentario farà riflettere grandi e piccini sull’impatto del cambiamento climatico.

I segreti della tomba di Saqqara

Ecco il secondo dei 3 documentari imperdibili da guardare su Netflix durante le lunghe serate invernali. Stiamo parlando de I segreti della tomba di Saqqara. Questo documentario è uscito nel 2020 e mostra le meravigliose scoperte archeologiche avvenute nella necropoli di Saqqara, in Egitto. Seguendo l’équipe di scavo, si scoprono i segreti di una tomba intatta risalente a 4.400 anni fa. Interessantissimo per tutta la famiglia, questo documentario farà sognare soprattutto i bambini. Assolutamente da non perdere!

The Story of God

Come gli altri due, questo documentario è presente su Netflix. Si articola in tre stagioni e vede come narratore di tutte le puntate il famosissimo Morgan Freeman. Dalla prima all’ultima puntata, Morgan Freeman porta lo spettatore alla ricerca del senso della vita. Il viaggio tocca diversi angoli della Terra e diverse culture. Si passa dall’induismo indiano al cattolicesimo di Roma. Ogni puntata tiene lo spettatore incollato allo schermo permettendogli di vedere il mondo sotto a una nuova luce. Da guardare tutta d’un fiato!