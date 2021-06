In estate con il caldo e l’umidità è molto facile soffrire di mancanza di potassio, un minerale fondamentale per il nostro organismo. Serve, infatti, al buon funzionamento di molti fenomeni all’interno del nostro corpo, come ad esempio la regolazione dell’equilibrio di fluidi all’interno e all’esterno delle cellule e il mantenimento dei livelli della pressione arteriosa nella norma. Tra tutti i sali minerali è quello che ha il fabbisogno più alto, circa 3.000 mg negli adulti.

Se si suda tanto ma anche semplicemente a causa del troppo caldo, possiamo incorrere in una mancanza di potassio, ed è bene correre ai ripari.

PRIME DAY AMAZON 2021

Tantissime super offerte su prodotti di marca CLICCA QUI

3 disturbi assolutamente da non sottovalutare perché possono indicare una forte carenza

I principali sintomi della carenza di potassio sono la stanchezza e la mancanza di energie associati talvolta a nausea, vertigini e scarsa prontezza di riflessi. Ma dobbiamo stare attenti anche ad altri segnali che stiamo per spiegare meglio.

Battito cardiaco irregolare

Il potassio svolge un ruolo importante per la contrazione dei muscoli e anche il cuore è un muscolo, il cosiddetto muscolo cardiaco. Bassi livelli di questo minerale possono quindi essere la causa di palpitazione o battiti irregolari.

Crampi

Il potassio dilata i vasi sanguigni, per questo è molto importante durante l’attività fisica. La sua mancanza o comunque valori non ottimali provocano un rallentamento dell’attività delle cellule neuromuscolari. Ciò vuol dire che i muscoli riscontrano difficoltà nel contrarsi dando così origine a dolori e spasmi, i cosiddetti crampi. Molto dolorosi soprattutto la notte.

Stitichezza

Bassi livelli di potassio nel corpo possono, infine, rallentare anche le funzioni dell’apparato digerente, ciò si traduce in stitichezza, gonfiore e crampi addominali.

Abbiamo così visto che, anche se si crede sia solo la stanchezza, in realtà ci sono anche questi 3 disturbi assolutamente da non sottovalutare perché possono indicare una forte carenza di questo nutriente molto importante.

Appurato tramite visita medica e appositi esami di soffrire di carenza di potassio, si può provare ad arricchire la nostra alimentazione con tutti quegli alimenti che ne sono ricchi. Ecco qualche esempio: banane, melone, albicocche, verdura a foglia verde, zucchine, pomodori, cetrioli, carote, fagioli, piselli, mandorle, pollame, latticini e i pesci come merluzzo, salmone, platessa e sardine.