3 decorazioni e 3 ricette di dolcetti di Halloween facili e veloci effetto wow

Da qualche anno Halloween è diventata una festa molto seguita anche in Italia. Per i bambini è come un secondo carnevale e molte famiglie decidono di addobbare casa a tema oppure organizzare una piccola festicciola. Il motto di tutte le mamme moderne è: “poco prezzo e preparazioni rapide”. Ecco allora qualche idea furba per l’allestimento e per il menù.

3 decorazioni e 3 ricette di dolcetti di Halloween con pochi materiali ed ingredienti

Per un cocktail veramente “da paura” possiamo creare una spaventosa mano galleggiante.

Prepariamo una coppa trasparente o eventualmente un secchiello da spumante. Riempiamolo di sangria, succo d’arancia rossa o ginger. Prendiamo un guanto in lattice e riempiamolo con acqua. Chiudiamo l’estremità del guanto facendo un nodo, quindi mettiamolo in freezer. Quando sarà ghiacciata non ci resterà altro che tagliare il guanto. Avremo ottenuto una terrificante mano di ghiaccio da immergere nel cocktail.

L’antipasto per l’aperitivo di Halloween

Ingredienti:

sottilette di formaggio;

bastoncini di pretzel.

Tagliamo le sottilette a strisce di circa 3 centimetri. Ora tagliamo a frangia gli ultimi due centimetri della striscia. Prendiamo quindi un bastoncino snack e immergiamone un’estremità nella maionese (circa 2 centimetri). Ora avvolgiamo le strisce di sottilette attorno all’estremità con la maionese. La parte senza frangia andrà verso l’alto. Ora cerchiamo di aprire la frangia e quindi di mettere in piedi il nostro bastoncino. Avremo così preparato tante scope da strega per i nostri finger food d’accompagnamento all’aperitivo.

Pipistrelli che invadono casa

Ci servirà del cartoncino nero e delle mollette dei panni in legno. Disegniamo la sagoma stilizzata delle ali di un pipistrello come la sagoma di Batman. Ora ritagliamola e con della colla a caldo o vinilica fissiamone il centro su una molletta dei panni che avremo dipinto in nero. Appendiamoli qua e là per casa.

Topi dolci come fragole

Ingredienti:

fragole;

panetto di marzapane;

cacao in polvere;

scaglie di mandorle;

perline da pasticceria;

cioccolato fondente.

Tagliamo un pezzo di marzapane, iniziamo a modellarlo e stendiamolo con il matterello. Laviamo ed asciughiamo le fragole a cui avremo tolto i piccioli. Ora tagliamo un quadrato di marzapane e ricopriamo le fragole una ad una. Facciamo sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e immergiamo le fragole con il marzapane infilzandole con uno stecchino da spiedo. Ora spolverizziamo il cacao sulle fragole. Lasciamo asciugare. Nel frattempo modelliamo con il marzapane uno spaghetto fine e lungo. Avvolgiamolo attorno ad una matita per dargli il ricciolo. Mettiamo anche queste parti nel cioccolato e lasciamo asciugare. Ora assembliamo i nostri dolci topini. Il corpo sarà costituito dalla fragola. Aggiungiamo la coda. Due scaglie di mandorle saranno le orecchie del topolino e al posto degli occhietti metteremo due perline da pasticceria.

La ghirlanda di fantasmini

Decoriamo porta e finestre con una ghirlanda di fantasmini. Ci occorreranno alcuni fazzoletti di carta, un pennarello nero, uno spago e del cotone per cucire. Apriamo un fazzolettino di carta, appallottoliamone un altro che posizioneremo al centro del primo. Ora chiudiamo il primo fazzoletto attorno al secondo e leghiamolo con un cappio fatto con il filo di cotone. Disegniamo con il pennarello nero i due occhi. Ripetiamo l’operazione per il numero di fantasmini desiderati. Uniamoli quindi con lo spago annodandone uno ogni 10 centimetri.

I biscotti al ragno

Verrà presto il tempo di preparare omini di pan di zenzero e biscotti Linzer, ma nel frattempo dilettiamoci con i biscotti al ragno. Per questa ricetta ci occorrerà la pasta frolla pronta oppure:

250 g di farina;

2 tuorli;

100 g di zucchero;

100 g di burro.

Per la decorazione a ragno: una pralina di cioccolato e una tavoletta di cioccolato con l’involucro in plastica. Impostiamo gli ingredienti per la frolla, facciamone quindi un panetto e mettiamo a riposare per 30 minuti in frigorifero. Stendiamo, poi, la frolla e con un bicchiere rovesciato tagliamo i biscotti che sistemeremo su una teglia ricoperta di carta forno.

Al centro di ogni biscotto sistemiamo un fagiolo, che servirà a tenere la pasta concava al centro. Inforniamo quindi per 15 minuti a 180°. Lasciamo raffreddare e nel frattempo mettiamo a sciogliere a bagnomaria la tavoletta di cioccolato con l’involucro. Tagliamone un lembo e iniziamo a disegnare 6 zampette dal centro del biscotto verso l’esterno ed infine lasciamone cadere qualche goccia al centro. Posizioniamo quindi la pralina al centro sopra al cioccolato fuso e lasciamo raffreddare. Ecco le nostre 3 decorazioni e 3 ricette di dolcetti di Halloween per stupire tutti.

