I cavalli sono degli animali bellissimi e maestosi e ci incantano fin da quando eravamo bambini. La maggior parte di noi, però, non ha la fortuna di poterli vedere quotidianamente dal vivo. Allora li immaginiamo nella nostra testa come degli animali giganti, eleganti e praticamente perfetti.

Chi ha a che fare con i cavalli molto spesso li conosce bene. Di conseguenza sa che questi animali possono sorprenderci ogni giorno. Anche se si è a contatto con i cavalli da anni e anni, arriverà il momento in cui scoprirà qualcosa di nuovo. Oggi, sveleremo 3 curiosità sui cavalli che nessuno si sarebbe mai immaginato!

Vedono quasi a 360°

I cavalli hanno una vista molto ampia. Anche se può sembrarci impossibile, questi animali vedono a circa 350°, lasciando pochi punti ciechi attorno a sé. Infatti, il cavallo non può vedere solamente in due aree. La prima è una zona a forma di cono proprio davanti alla sua fronte. La seconda, invece, è costituita sempre da un cono, ma che, in questo caso, parte dalla testa e finisce dietro al cavallo. Proprio per questa sua strana visione, è sconsigliato avvicinarsi ai cavalli da dietro: se lo facciamo potrebbero spaventarsi!

Comunicano con noi attraverso le orecchie

Al contrario di quanto vediamo nei film e nelle serie TV, i cavalli non nitriscono quasi mai. Questi animali, infatti, comunicano con noi con le orecchie. Per esempio, se il cavallo mette le orecchie indietro, magari appiattendole contro il collo, questo vuol dire che è scocciato e che è meglio non avvicinarsi. Invece, se andando incontro al cavallo, vediamo che ci guarda con le orecchie puntate verso di noi, vuol dire che è interessato e attento. Il cavallo, inoltre, muove molto spesso le orecchie anche solo per sentire meglio i rumori attorno a sé.

3 curiosità sui cavalli che nessuno si sarebbe mai immaginato: hanno paura di tante cose

Ogni cavallo ha il proprio carattere ne esistono di più o meno paurosi. Generalmente, questi animali si spaventano facilmente. La buona notizia è che è possibile desensibilizzare il cavallo per non farlo più spaventare molto. Se montiamo a cavallo potremmo sentire il nostro amico spaventarsi per i motivi più disparati. Per esempio, potrebbero far paura animali a cui non sono abituati, teloni mossi dal vento, persone che corrono e addirittura altri cavalli. Alla fine, questi animali tanto grandi e maestosi sono sotto sotto dei gran fifoni.