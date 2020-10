L’uovo è l’alimento che va bene per tutti o quasi, sia per i vegetariani, sia per chi mangia senza preferenze. Utilizziamo le uova da tanto tempo, ma ci sono 3 cose che sulle uova non si conoscono, e che sarebbe meglio sapere.

Bisogna lavare le uova?

Compriamo le uova al supermercato, andiamo a casa, mettiamo dell’olio in padella rompiamo il guscio e voilà in pochi minuti è pronto “l’occhio di bue”. Il gesto di prendere l’uovo, di romperne il guscio è un gesto sicuro?

Le uova al supermercato arrivano dopo essere state lavate per bene da qualsiasi impurità, ben sapendo che il guscio dell’uovo, oltre ad essere fragile, è anche poroso. Quando una gallina depone un uovo è probabile che ci sia della sporcizia sul guscio e che quindi i batteri possano penetrare il guscio e contaminare l’uovo. Stessa cosa faremmo noi se avessimo in aia qualche gallina che fa le uova.

Ecco perché no

Ma in effetti la cosa risulta alquanto sbagliata. Infatti a proteggere l’uovo ci pensa già Madre Natura, in questo caso la gallina. Infatti mentre l’uovo esce dalla chioccia, si crea subito una pellicola attorno al guscio che non permette a nulla di penetrarlo. Questa membrana protettiva, con il lavaggio va via e l’uovo perde la sua protezione naturale. Perciò è meglio non lavare l’uovo.

3 cose utilissime che non si conoscono sulle uova. Come rompere l’uovo in modo sicuro?

Per tutto quello che si è detto prima, è molto importante che il contenuto dell’uovo non entri in contatto con l’esterno. Per questo motivo quando si rompe un uovo, meglio farlo scegliendo la parte più pulita, naturalmente senza averlo lavato!

Perché le uova non vanno conservate in frigorifero?

La risposta è che in frigo i batteri proliferano sul guscio delle uova, e c’è un’alta possibilità che entrino all’interno, contaminandolo. Per questo motivo è meglio conservare le uova a temperatura ambiente, così come si fa nei supermercati. Ecco spiegate, quindi, le 3 cose utilissime che non si conoscono sulle uova.