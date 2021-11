La fine dell’anno si avvicina e iniziano i propositi per il 2022. Dopo aver magari stretto i denti, causa Covid, vogliamo riprenderci le nostre libertà. Vogliamo capire se possiamo permetterci qualche sfizio, per tornare alla normalità dopo un periodo complicato. Cambiare l’automobile potrebbe essere uno di questi. Magari perché pensavamo già di farlo prima della pandemia o semplicemente per sfruttare le nuove tecnologie acquistando modelli più confortevoli.

Abbiamo già visto qual è la differenza tra le auto ibride e quelle elettriche. Questa potrebbe essere una discriminante importante per scegliere la macchina giusta per i prossimi anni. Oggi ci concentriamo su ciò che dovremmo fare prima di presentarci in concessionaria per l’acquisto. Ecco, dunque, una rapida guida per poter comprendere meglio quale possa essere la nostra prossima auto.

3 cose fondamentali da sapere prima di comprare l’auto nuova all’inizio del prossimo anno

Innanzitutto, sfruttare tutti i mezzi di informazione a disposizione per avere tanti dati da analizzare prima di fare la scelta. Siti internet, riviste specializzate, pareri di esperti. Le caratteristiche tecniche, il consumo, finanche quanto ci costerebbe il bollo auto. Possiamo trovare di tutto. Ci sono canali dedicati su Facebook, i tutorial su Youtube, i forum.

Insomma, abbiamo a disposizione una tale mole di informazione che possiamo sfruttare, per poi confrontarci con il concessionario. Ovviamente, se è di nostra fiducia, il suo parere varrà di più, ma il consiglio è di non limitarsi solo a quello.

Un altro suggerimento fondamentale è capire quanto la macchina che vogliamo acquistare sia ecologica. Nelle grandi città ci sono aree vietate a determinati veicoli, se non previo pagamento. Assicurarci di prendere un’auto che possa circolare liberamente ovunque, ci farebbe risparmiare tempo e soldi. I modelli ibridi ed elettrici, per esempio, non sono soggetti a queste restrizioni.

Chiaramente dobbiamo anche capire il tipo di uso che ne faremo. Se dovessimo solo viaggiare in aree urbane, l’ibrido sarebbe la soluzione migliore. In caso facessimo costante uso di strade a scorrimento veloce, allora bisognerebbe pensarci bene.

Ultimo consiglio

Il terzo e ultimo suggerimento è di capire quanto ci costa mantenere la nostra nuova auto. Il consumo, quindi, è uno degli aspetti fondamentali. Legato ovviamente all’uso, come dicevamo in precedenza.

Tagliando, bollo e assicurazione sono altri elementi da tenere in grande considerazione. Una macchina a gpl, per esempio, potrebbe avere costi di tagliando più alto, quindi, prima di sceglierla è bene capire il tipo di utilizzo. Se si guida molto in strade a scorrimento veloce, forse, non è la soluzione migliore.

Per quanto riguarda l’assicurazione, invece, oltre all’obbligatoria sulle responsabilità civili, è consigliabile quella su furto, incendio ed eventi atmosferici. Quest’ultima è quasi necessaria se la macchina non avesse la possibilità di stare in un box.

Quindi, 3 cose fondamentali da sapere prima di comprare l’auto nuova all’inizio del prossimo anno sono assolutamente necessarie prima di recarsi in concessionaria.

Avere molte informazioni a disposizione grazie ai mezzi di comunicazione, pensare all’ecologia e al mantenimento. Una scelta ben ponderata dunque, per evitare di pentirsi dopo l’acquisto.

