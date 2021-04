Gli uccelli sono tra gli animali domestici più in voga nelle case degli italiani. Tra i più desiderati ci sono i pappagalli, per i loro colori sgargianti e la voce allegra che ravviva la giornata.

Per questo, qualcuno di noi starà pensando in questi giorni di comprare un pappagallino che tenga compagnia tra le mura domestiche. Se è così, allora bisogna sapere che vi sono alcune precauzioni da prendere prima di ospitare l’uccellino in casa nostra. Il pappagallo è infatti un animale molto delicato, che va curato con attenzione.

Vediamo con l’aiuto della nostra Redazione quali sono le 3 cose fondamentali da sapere assolutamente prima di comprare un pappagallo.

Il pericolo arriva dalla cucina

Il primo pericolo arriva dai fornelli. Infatti, vi sono alcune pentole che, quando utilizzate per la cottura dei cibi, possono rilasciare sostanze molto pericolose per la salute dell’animale. In particolare, quelle in teflon se surriscaldate emettono un gas, il tetrafluoroetilene, altamente tossico per il nostro uccellino.

Il teflon viene utilizzato anche per produrre alcuni ferri da stiro, phon, stufe e forni. Per cui, prima di acquistare o utilizzare questi oggetti ci conviene chiedere informazioni al produttore circa la loro composizione.

Il fumo tra le insidie mortali

Tra le 3 cose fondamentali da sapere assolutamente prima di comprare un pappagallo non può essere esclusa l’insidia derivante dal fumo. E non si parla solamente di quello generato dal tabacco, ma anche di quello che fuoriesce dai fornelli a gas o dal caminetto in salotto.

Se il pappagallo ne dovesse respirare in grandi quantità, o anche solo entrando in contatto con le nostre mani dopo che abbiamo appena finito una sigaretta, rischierebbe di intossicarsi e ammalarsi gravemente.

3 cose fondamentali da sapere assolutamente prima di comprare un pappagallo

Infine, anche le pulizie di casa possono portare guai al nostro uccello. In questo caso stiamo attenti ai prodotti che utilizziamo. Alcuni disinfettanti, ammoniache e candeggine possono infatti rivelarsi altamente tossiche se respirate dall’animale. Soprattutto se hanno un odore intenso già per noi.

Per ridurre il rischio, meglio utilizzare prodotti che contengono sostanze come clorexidina diluita o ammonio quaternario. In ogni caso, evitiamo di utilizzarli di frequente.

Se si è interessati ad altri consigli sugli animali domestici, consigliamo di consultare anche questo articolo dedicato ai nostri amici a quattro zampe.