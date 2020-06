3 cose da sapere sul bonus centri estivi. Il bonus babysitter è stato esteso di recente dal Governo Conte anche ai centri estivi. Dunque, se si hanno uno o più figli con età massima 12 anni, si possono tranquillamente mandarli, come lo scorso anno. Le norme di sicurezza per il distanziamento e la disinfezione sono molto severe e i tutori che sorvegliano i ragazzi sono raddoppiati. Inoltre, quest’anno lo Stato rimborsa alle famiglie fino a 1200 per la spesa. Per i figli portatori di handicap invece non c’è un limite di età e la soglia sale a 2000 euro se si lavora nella sanità, nella difesa e nel soccorso, vale a dire settori ad alto tasso di assenza quotidiana genitoriale.

Chi può richiederlo

Il bonus babysitter per i centri estivi può essere richiesto da lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi iscritti sia all’Inps che alle proprie casse professionali. A patto di non aver usufruito del congedo parentale o di altri ammortizzatori sociali. E chi ha già beneficiato del primo bonus baby-sitter da 600 euro, che erano diventati mille per i lavori della sanità? Può fare domanda per ricevere altri 600 euro (altri 1.000) se lavora nella sanità.

Come e quando richiedere

Per richiedere il bonus c’è tempo fino al 31 luglio. I professionisti devono rivolgersi alla propria cassa professionale. Invece gli altri devono rivolgersi all’Inps, seguendo la procedura prevista sul sito: si parte dalla voce Servizi- Bonus servizi di baby-sitting”. Chi non ha Pin o Spid, inutile che pasticci online: meglio rivolgersi a un patronato. Una volta compilata la domanda, occorre allegare la ricevuta di iscrizione al centro estivo comprendente tutti i dati della struttura, inclusa la partita iva. Oppure si può direttamente allegare la fattura pagata.

3 cose da sapere sul bonus centri estivi

Ed ecco l’ultima delle 3 cose da sapere sul bonus centri estivi, come e quando il bonus verrà versato. A differenza del bonus babysitter, caricato sul Libretto famiglia, questo contributo arriverà dall’Inps direttamente sul proprio conto corrente.