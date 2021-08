L’estate ormai è quasi finita e abbiamo già visto come sono calate le temperature. Purtroppo l’autunno è ormai è alle porte e dobbiamo rassegnarci. Niente più mare, sole e spiaggia e si ritorna alla solita routine. Questi ultimi giorni di ferie ci servono per riprenderci dalle vacanze e fare qualche lavoretto in casa. Pensare al cambio di stagione nell’armadio, pulire la canna fumaria e altre faccende di casa. Ma non dobbiamo dimenticarci assolutamente di balconi e giardini. Infatti è proprio questo il momento giusto per occuparsi delle piantine e prepararle ai mesi più freddi.

3 cose da fare in giardino nel mese di settembre per prepararsi all’arrivo dell’autunno

Prima di tutto occupiamoci del giardino ornamentale. Pensiamo alle nostre belle e coloratissime piante che hanno fatto morire d’invidia i vicini. Purtroppo la maggior parte delle specie avrà grosse difficoltà con le temperature più fredde. Quindi dobbiamo prepararle al meglio e se possibile portare in casa le specie meno resistenti al gelo invernale. Se abbiamo delle siepi è il momento giusto per potarle ed eliminare le foglie ingiallite o secche. Dopodiché togliamo tutte le piante ormai rovinate e piantiamo le clematidi o degli arbusti legnosi. È il momento ideale perché le clematidi fioriscono durante l’autunno e il nostro giardino sarà bellissimo e non spoglio anche in questo periodo.

Non trascuriamo le piantine aromatiche

È vero che a settembre danno ancora soddisfazioni e continuano a fiorire ma è meglio prevenire. Da qui a poco inizierà a fare più freddo e se non agiamo subito perderemo tutte le foglie. Quindi raccogliamo il nostro basilico, maggiorana, prezzemolo e congeliamoli. Per quanto riguarda il rosmarino, la salvia e il timo possiamo anche raccoglierle in un mazzetto e farle essiccare. Così avremo sempre erbe aromatiche fresche tutto l’anno. Lasciamo solo le foglie più giovani e se possibile portiamo dentro casa la pianta. Altrimenti valutiamo se sia il caso di costruire una serra per far sì che sopravvivano all’inverno.

Per finire l’orto e il frutteto

Se abbiamo piantato pomodori, peperoni o abbiamo la fortuna di avere alberi da frutto ecco che fare. Raccogliamo tutti i frutti più maturi e conserviamoli in casa. Anche quelli che non hanno ancora raggiunto la maturazione completa. Così eviteremo che eventuali gelate in anticipo li rovinino. Poi pensiamo alla potatura e se serve seminiamo nuovi esemplari. Soprattutto verdure a crescita rapida che ci metteranno poco a darci i loro frutti.

Ecco quindi 3 cose da fare in giardino nel mese di settembre per prepararsi all’arrivo dell’autunno. Prepariamo il nostro giardino e le nostre piante alle temperature più rigide. In questo modo in primavera potremo goderci la fioritura delle nostre splendide piante senza dover correre subito al vivaio per rimpiazzarle.

