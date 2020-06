3 cose che tutti dobbiamo sapere e su cui tutti dobbiamo riflettere. Questo è un articolo anomalo, nel senso che è composto da tre riflessioni dell’ultimo fine settimana. Riflessioni sui mercati e non solo, su cui vorremmo che tutti potessero riflettere. Riflessioni che toccano i soldi, il denaro, la salute finanziaria e quella medica delle persone. Per questo li condividiamo.

Di professione, gestiamo il rischio. È una cosa che ossessiona ogni minuto di ogni giorno. Comprendere il rischio aiuta a ottimizzare rischio e ricompensa, comprendendo quando le cose hanno un risultato asimmetrico. Tutti vogliamo fare cose che abbiano un alto rendimento e un basso livello di rischio.

Il nuovo coronavirus è ovviamente un virus ad altissimo rischio.

Non sappiamo esattamente come fermarne la trasmissione, ma sta diventando chiaro che indossare una mascherina contribuisce a ridurre il rischio. Indossare una mascherina è un atto molto economico e a basso rischio. Nell’ambiente attuale, è uno dei perfetti compromessi asimmetrici. Se volete che la vita torni alla normalità, e che l’economia si riprenda, allora fate la vostra parte. Indossate una mascherina quando potreste esporre altre persone al virus (in qualunque luogo al chiuso, per esempio). E ignorate tutti i pregiudizi, anche politici, intorno a questo problema. Sono solo sciocchezze. Ecco una delle 3 cose che tutti dobbiamo sapere e su cui tutti dobbiamo riflettere.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

3 cose che tutti dobbiamo sapere e su cui tutti dobbiamo riflettere

Questa è più finanziaria, ma molto importante. La FED ha limitato i dividendi bancari e ha vietato i riacquisti dopo i recenti risultati degli stress test. Probabilmente la banca centrale USA è in qualche modo preoccupata per il futuro della capitalizzazione bancaria. Per come sembra funzionare il virus, pensiamo che sia molto probabile che l’economia americana e mondiale rimanga sotto pressione fino alla fine dell’anno. Senza altri aiuti, è probabile che inizieremo a vedere ovunque un aumento delle insolvenze immobiliari (soprattutto nel settore commerciale) in autunno e in inverno. È impossibile che tutti quegli spazi commerciali rimangano vuoti con il calo dei redditi, e che i proprietari non comincino a soffrirne. E questo filtrerà inevitabilmente nel sistema bancario.

Detto questo, pensiamo che sia sbagliato cercare la prossima crisi nell’ultima crisi. La FED è stata un po’ colta alla sprovvista dalla crisi finanziaria del 2008. Qui non sta facendo lo stesso errore. Ha detto molto chiaramente che è disposta a fare tutto il necessario per evitare il crollo del sistema bancario e un impatto eccessivo sull’economia reale. E lo stesso hanno fatto le altre banche centrali. Quindi, se il virus e la debolezza economica dovessero persistere, potremmo a un certo punto provare il panico bancario. Ma sicuramente non si ripeterà quello del 2008.

Cosa fare con i propri risparmi?

Infine, un pensiero sulla gestione dei propri risparmi. La settimana scorsa abbiamo avuto una conversazione strana con un cliente. Chiedeva un rendimento del 4% super sicuro. Abbiamo passato un’intera giornata ad analizzare la cosa. Ma non siamo arrivati a nessuna soluzione ottimale. È stata la prima volta nella nostra carriera. Il 4% è sempre stato un numero un po’ facile da raggiungere se si corre un piccolo rischio. All’inizio di aprile abbiamo scritto che gli investitori azionari a lungo termine dovrebbero leccarsi le labbra per il declino del mercato. E che il futuro rendimento atteso dei titoli azionari era salito significativamente dal 4% al 7% annuo. Ma il grande rimbalzo del mercato ha cambiato le cose. Siamo tornati a un ritorno atteso di circa il 4% annuo sui dieci anni.

Quindi, se un fondo obbligazionario aggregato genera solo l’1,5% e il mercato azionario genererà probabilmente il 4%, allora un portafoglio azionario e obbligazionario 60/40 genererà un rendimento del 3%. Se si vuole un tasso di prelievo del 4% da questo portafoglio quando si è in pensione, si deve accettare che il portafoglio si riduca nel tempo. Il problema è che questo rende il controllo della responsabilità molto più importante per il futuro. Perché? Perché rendimenti elevati sono improbabili.