La tecnologia aiuta tanto a rendere la nostra vita più semplice. Ma c’è un lato oscuro che può compromettere la nostra serenità. Non è necessario essere un boss di mafia per essere intercettati. Puoi essere spiato su più fronti: per la tua tranquillità, e meglio sapere queste 3 cose che devi assolutamente fare per non essere spiato.

Gli attacchi dall’esterno

“Il nemico peggiore è quello che si nasconde nella nostra casa”, parafrasando Publilio Siro. Ci riferiamo ai moderni device che posizioniamo nei vari punti della nostra abitazione. Dietro alla loro prontezza a soddisfare nostri ordini, si nasconde una grande abilità a registrare le conversazioni.

Sapevi che l’1% delle conversazioni registrate da Alexa sono trascritte? Lo scopo è quello di capire se il software è in grado ad interpretare il linguaggio umano. Almeno, questa è la versione ufficiale.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Un ex impiegato di Amazon durante un’intervista, ha dichiarato di spegnere il device quando vuole dire cose che preferisce che nessuno sappia. Ricorda di farlo anche tu! Premi sul tasto con l’immagine del microfono che si trova sul dispositivo, finché non si spegne. Oppure togli la spina dalla presa o collegala ad una ciabatta dotata di un tasto per lo spegnimento.

Reti Wi-Fi pubbliche

Se cerchi sempre a risparmiare i megabyte, connettendoti alle reti gratuite,sappi che sei più esposto agli attacchi informatici. Infatti, sono i preferiti degli hacker e cracker. Un altro lato oscuro del servizio internet gratuito è quello di monitorare i nostri movimenti. Ad esempio, sei in un centro commerciale e ti soffermi in un negozio più a lungo, aiuti a registrare le tue abitudini e interessi.

Prediligi una connessione privata o usa i dati del tuo operatore telefonico.

L’ultima delle 3 cose che devi assolutamente fare per non essere spiato

La telecamera del PC

Sapevi che esiste un programma che legge le tue emozioni, mentre stai guardando un video sul tuo PC? Si chiama Realeyes e utilizza la nostra mimica, per riconoscere le emozioni sul nostro viso mentre guardiamo vari contenuti. Se non vuoi essere spiato, metti un bel nastro adesivo sulla videocamera per proteggere la tua privacy! Utile anche in caso di hackeraggio per evitare che vengano registrate immagine a tua insaputa. Alcuni notebook hanno anche un dispositivo meccanico che consente di coprire la lente della telecamera.

Se vuoi scoprire di più su l’argomento della sicurezza, leggi anche l’articolo su come capire se il tuo cellulare è spiato.