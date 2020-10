In quest’attuale, complicata, situazione ecco 3 consigli utili per la sfera psicologica in tempo di Covid. Nella precarietà costante che caratterizza lo scenario odierno, il senso d’impotenza e l’incertezza potrebbero prendere il sopravvento. D’altra parte, passare dal definire il Covid una semplice influenza ad una pandemia mondiale ha messo a dura prova l’equilibrio mentale di ogni individuo. Ecco quindi 3 comportamenti che si possono attuare per migliorare il proprio stato psicologico.

Sconnettersi da internet

Il primo dei 3 consigli utili per la sfera psicologica in tempo di Covid, consiste nel definire “un tot di tempo” da dedicare alle notizie, evitando di rimanere connessi con i mezzi di comunicazione o i social network 24 ore al giorno. In particolar modo non commentare tutti i post pubblicati e non cadere in sterili discussioni on line. È necessario avere pazienza e prudenza e non lasciarsi prendere da inutili catastrofismi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Rilassare la mente

Il secondo suggerimento è quello di creare un posto sicuro per la mente: leggere un libro, guardare un film, fare una passeggiata. Dedicare del tempo ad un’attività rilassante. Un lasso di tempo in cui non pensare alle preoccupazioni servirà a ricaricare le pile e ad affrontare al meglio le sfide della giornata.

Concentrare le energie in attività positive

Il terzo consiglio suggerisce di limitare le lamentele per concentrare, invece, le energie nel fare qualcosa di utile per il lavoro, per la famiglia o per la società. L’effetto del “rimboccarsi le maniche ed agire” aiuterà la mente a sentirsi più attiva e positiva.

Nel caso non si riesca a mettere in pratica nessuno dei consigli proposti, o ci si senta eccessivamente nervosi, tristi e stressati non peritarsi a chiedere aiuto alle persone vicine. D’altra parte, come dicevano gli antichi, chiedere aiuto è l’arte dei forti.

Migliorare la salute della psiche rafforzerà anche il sistema immunitario e aiuterà a ritrovare le giuste energie per ripartire e affrontare la situazione con il sorriso. Perché il sorriso è il segreto della vita.