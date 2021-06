Se il nostro cane è sempre allegro e in movimento significa che è in ottima salute. Soprattutto quando è ancora cucciolo, può essere normale vederlo saltellare qua e là e giocare ripetutamente con la sua coda.

Può capitare però che il nostro animale non stia mai fermo un attimo, nemmeno la notte o quando non avrebbe motivo di eccitarsi. In questo caso potrebbe trattarsi di iperattività. Ciò potrebbe creare fastidio e scompiglio non tanto nel cane, quanto nella vita del padrone. Bisogna quindi tenere i nervi saldi e intervenire subito per cercare di rimediare al problema.

Sintomi e cause del cane iperattivo

L’iperattività è un disturbo nel comportamento dell’animale e si manifesta in diversi atteggiamenti. Se il cane è sempre agitato, ha continuamente voglia di giocare, dorme poco o nulla o morde ogni cosa probabilmente soffre di iperattività.

Le cause sono spesso da ricondurre alla fase di apprendimento nei primi mesi di vita dell’animale. Un cucciolo che si separa troppo presto dalla madre o che non viene ben educato da questa o dal padrone rischia questo tipo di atteggiamento. Nonostante tutto è comunque possibile porre rimedio alla situazione. Ecco 3 consigli utili e 1 errore da evitare quando il cane è vivace e iperattivo.

3 consigli utili e 1 errore da evitare quando il cane è vivace e iperattivo

Il primo consiglio è quello in apparenza più semplice da mettere in pratica. Quando il cane sembra richiamare la nostra attenzione in maniera eccessiva, non dovremo fare altro che ignorarlo. Attendiamo finché non si calma, poi complimentiamoci con lui per la “buona condotta”.

Il prossimo suggerimento consiste in un certo senso nell’accontentare la sua voglia di giocare. Basterà dargli qualcosa con cui passare il tempo in casa, come un giochino da rosicchiare. Gli permetteremo di distrarsi e tenersi occupato per un po’.

Infine, l’ultimo consiglio è quello di stabilire una routine giornaliera con lui. Portiamolo a spasso il più possibile in determinati orari e se possiamo lasciamolo libero di muoversi qua e là. Stare sempre rinchiuso in casa non gli può fare molto bene.

Ciò che invece non dovremmo mai fare è sgridarlo e alzare la voce. È un’azione che ci viene spontanea a volte, ma è sconsigliata. Rischieremo solamente di stressarlo e agitarlo ulteriormente.

