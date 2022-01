Pensare al benessere del proprio cuore non vuol dire solo occuparsi di amore e sentimenti vari, ma innanzitutto aiutare il nostro muscolo principale a stare bene. Tante sono le strategie e i rimedi che possiamo utilizzare per arrivare al nostro obiettivo. Medici e specialisti sapranno darci tutte le indicazioni necessarie per curarci qualora fossimo davvero in pericolo.

Curare l’alimentazione e non solo

Seguire una dieta povera di sale, propriamente detta iposodica, accompagnata da una costante attività fisica è il primo requisito fondamentale per la nostra salute. Questa combinazione non è magica, ma porterà dei benefici immediati alla salute del nostro cuore. Sarebbe meglio scegliere un’attività che ci piace, come passeggiare o andare in bicicletta, e perseguirla con costanza. Così riusciremo anche a perdere peso e alleggeriremo il cuore da una fatica eccessiva.

Eliminare fonti di stress inutili e anche fumo e caffè è un atro consiglio che ci sentiamo di dare. Lo stress, lo sappiamo, fa parte della nostra vita quotidiana, ma dobbiamo imparare a non alimentarlo con pensieri negativi o preoccupazioni eccessive. A volte prendere un distacco dai problemi della vita ci consentirà di viverla meglio. Se invece non riusciamo ad eliminare del tutto fumo e caffè, proviamo a ridurli drasticamente.

Terzo e ultimo consiglio per abbassare la pressione consiste nel fare una spesa intelligente. Acquistare cibo spazzatura o cibo in scatola, che rimarrà in casa per mesi per poi scadere senza farne un uso, non gioverà a nessuno. Né alla salute del nostro cuore perché, non avremo acquistato cibo necessario e utile per lui, né tanto meno alle nostre tasche.

3 consigli per far abbassare la pressione e 5 rimedi per farla scendere subito e non rischiare grossi scompensi al cuore

Se si soffre di pressione alta è bene avere a disposizione uno sfigmomanometro per controllarla secondo necessità. Sarebbe bene anche segnare su un foglietto le misurazioni giornaliere così da poter vedere il suo andamento.

Possiamo però agire immediatamente quando ci troviamo di fronte ad un innalzamento della pressione. Il primo rimedio è di lavorare sulla respirazione da seduti. Concentrarsi sul proprio respiro cercando di rimanere calmi il più a lungo possibile. Il controllo del respiro ci consentirà di rilassarci subito. Possiamo anche sdraiarci a terra, allargare le braccia e allungare le gambe. Avremo così una respirazione controllata.

Bere un bicchiere d’acqua invece ci servirà a calmarci se l’ipertensione è dovuta ad un eccesso di disidratazione.

Anche immergere i piedi nell’acqua calda è un utile rimedio, perché la circolazione sanguigna andrà verso il basso e ci sentiremo meglio. L’ideale sarebbe optare per un bagno caldissimo dentro il quale immergersi. I vapori abbasseranno immediatamente la pressione.

Ascoltare musica ci permetterà di distrarre il cervello e di rilassarci, mentre massaggiare viso e collo aiuterà ad allentare la tensione.

Questi, dunque, sono 3 consigli per far abbassare la pressione e 5 rimedi per farla scendere subito e non rischiare grossi scompensi al cuore.