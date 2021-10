I denti sono organi molto duri che si trovano nella bocca di diversi animali, compreso l’uomo. Fondamentalmente, i denti servono per mordere e triturare il cibo, favorendo una corretta digestione. Sono quindi una parte importante di ogni persona, non solo per la loro funzione, ma anche per una questione estetica. Infatti, il sorriso è una parte magnifica di ogni persona e i denti sono i protagonisti.

Per mantenere una dentatura forte e sana il più a lungo possibile, è fondamentale adottare determinati comportamenti ed evitarne altri. Continuando a leggere, vedremo come fare.

3 consigli da seguire più un errore da evitare assolutamente per denti sani, forti e scintillanti per sempre

Come abbiamo visto, i denti sono estremamente importanti sia per la salute e l’alimentazione, che per l’estetica. Per potersene prendere cura al meglio, si consiglia di adottare i seguenti comportamenti:

dieta sana: una dieta sana e bilanciata è fondamentale per avere denti sani e forti a lungo. In particolare, si dovrebbe seguire una dieta prevalentemente composta da alimenti vegetali come frutta, verdura, cereali, legumi e semi. La dieta mediterranea, ad esempio, è perfetta per proteggere la salute dei denti. Alcuni degli alimenti migliori per la salute dentale sono le verdure a foglia larga, che favoriscono la pulizia del cavo orale. Inoltre, si consiglia di seguire una dieta che abbia un corretto apporto di fluoro e pochi zuccheri;

controlli regolari: pur seguendo con attenzione le altre indicazioni, senza controlli regolari sarebbe impossibile prevenire eventuali problemi prima che si aggravino. Ecco perché un controllo ogni 6 mesi circa è sempre utile;

corretta igiene: è fondamentale scegliere con cura il giusto spazzolino, ma anche il miglior dentifricio e filo interdentale. Poi, si ricorda che sarebbe meglio lavarsi i denti dopo ogni pasto, per circa 3 minuti. L’uso del filo interdentale viene spesso sottovalutato, ma in realtà permette di rimuovere eventuali residui di cibo irraggiungibili dallo spazzolino. Ecco perché tutti dovrebbero cominciare ad usarlo regolarmente;

non fumare: il fumo può danneggiare visibilmente i denti, rendendoli giallastri e deteriorando lo smalto. Inoltre, chi fuma ha un rischio di tre volte superiore di contrarre la parodontite.

Ecco, dunque, quali sono i 3 consigli da seguire più un errore da evitare assolutamente per denti sani, forti e scintillanti per sempre.

Come scegliere spazzolino e dentifricio

Lo spazzolino può essere tradizionale o elettrico, vanno bene entrambi, l’importante sarebbe cambiarlo regolarmente ogni 3 mesi circa. Per lo spazzolino tradizionale, sono ottimi quelli con setole artificiali e di media durezza. Spesso, poi, gli spazzolini hanno una parte sul retro, utilissima per pulire anche la lingua.

Per quanto riguarda il dentifricio, è bene sceglierlo in base alle proprie esigenze. Infatti, ci sono dentifrici contenenti il fluoro, che aiuta a prevenire le carie, o con il perossido di calcio, ottimo alleato dello smalto. Inoltre, ci sono dentifrici creati per proteggere dai batteri, o per proteggere le gengive sensibili.

Ecco, dunque, come proteggere i propri denti dai danni e mantenerli forti e sani a lungo.

