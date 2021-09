Con la fine della bella stagione, tornano nelle nostre vite le serate davanti alla televisione a rilassarsi con un buon film. Che si tratti di thriller, commedie romantiche o comiche, film fantasy o di altro genere, la scelta è veramente molto vasta. Infatti, per tutti gli amanti di Netflix, i film disponibili sono tantissimi e spesso si ha l’imbarazzo della scelta. Per esempio, se si desidera perdersi per una sera in una storia d’amore di quelle che fanno emozionare, la scelta sicuramente è ampissima.

Ma niente paura! Continuando a leggere, vedremo quali sono le 3 commedie romantiche da batticuore disponibili su Netflix con cui tornare a credere nell’amore.

“Le pagine della nostra vita” è una commedia romantica del 2004, tratta dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, un famoso autore di libri romantici. La storia narra dell’amore incondizionato tra Noah ed Allie attraverso mille ostacoli a partire dalla famiglia di lei, fino alla Seconda guerra mondiale. Guardando questo film, si capisce fino in fondo come possa essere complicato e splendido allo stesso tempo vivere una storia d’amore.

“Notting Hill”

Questa volta si tratta di un grande classico del 1999 che vede due icone del cinema come protagonisti: Hugh Grant e Julia Roberts. Il film narra della nascita dell’amore tra uno scapolo londinese un po’ goffo ma dolce ed una star che vorrebbe solo una vita normale. Il tutto si svolge nel magnifico quartiere di Notting Hill di Londra, da cui il nome del film. Tra disavventure e incomprensioni, queste due persone molto diverse tra loro avranno la possibilità di conoscere l’amore vero.

“P.S. I love you”

Infine, concludiamo la lista delle 3 commedie romantiche da batticuore disponibili su Netflix con cui tornare a credere nell’amore con questo film del 2007. È certamente il film che più di tutti tra queste tre commedie ci commuoverà e ci farà piangere. Infatti, la storia narra di Holly e Gerry, una coppia giovane e innamorata che però è destinata a separarsi per sempre. Infatti, Gerry scopre di star per morire e decide di scrivere delle lettere d’amore per la moglie. Gerry farà in modo che queste lettere le vengano recapitare in date ben precise per aiutarla a superare la perdita quando non ci sarà più. E soprattutto, a capire che anche se un amore è perso, non significa che non si potrà tornare ad amare, questa volta magari per sempre.

Questi 3 film romantici sono dunque perfetti per tornare a credere nell’amore, tra una lacrima e un sorriso davanti allo schermo.

