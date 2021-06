Se il buongiorno si vede dal mattino, allora non si può prescindere da una buona colazione. Ora che il caldo si fa sentire, un pasto sano ed equilibrato è importantissimo per non restare a secco di energie durante la giornata.

A proposito di questo, ecco 3 colazioni leggere e freschissime perfette per affrontare le torbide giornate estive. Sono fatte con ingredienti salutari e garantiscono al nostro corpo il giusto apporto di sostanze nutritive. In più richiedono pochissimo tempo per la preparazione, ed il risultato sarà sorprendente. Eccole qui, selezionate dalla nostra Redazione.

Cheesecake light con yogurt bianco

Anche se porta il nome di una torta, basta un attimo per preparare questa deliziosa colazione rispettosa della linea. Come contenitore possiamo usare un vasetto di vetro o un semplice bicchiere. Si inizia riducendo in briciole un po’ di biscotti secchi, che faranno da base per il dolce. Quindi si versa uno strato iniziale di yogurt e si guarnisce con della frutta fresca a piacere. Infine si ricopre il tutto con qualche altro cucchiaio di yogurt. Per un tocco di dolcezza in più possiamo versare un cucchiaino di miele in superficie.

Fette di pane tostato con avocado e hummus

L’avocado è un frutto molto indicato a tavola, perché e ricco di proteine e omega-3 ed ha un basso contenuto calorico. Per gustarcelo al meglio potremmo abbinarlo a qualche strato di hummus, la classica crema di ceci, magra e che favorisce la digestione. Il tutto adagiato su qualche fetta di pane scottato in microonde o nell’apposito tostapane. Ed ecco la nostra colazione vegetariana gustosa e nutriente.

3 colazioni leggere e freschissime perfette per affrontare le torbide giornate estive: fette di mela croccanti con crema di mandorle e cereali

Sebbene il nome faccia pensare a un piatto ricercato, ci vuole pochissimo tempo per preparare questa sana colazione. Ci basta togliere il torsolo alla mela e tagliarla in dischetti forati al centro spessi qualche centimetro. Ora prendiamo due fette e su di una mettiamo un po’ di crema di mandorle naturale e i cereali sbriciolati. Chiudiamo poi tutto con l’altra fetta, come se fosse un panino. Avremo un piatto nutriente ed energetico pronto da gustare.