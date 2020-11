È sempre più difficile far coincidere i ritmi della nostra vita frenetica con il tentativo di mangiare sano. Chi è sempre di corsa lo sa bene, la colazione viene spesso bistrattata. Un caffè al volo, magari due biscotti o una brioche sono la colazione di molti italiani.

Questi però regalano solo un pieno di zuccheri e, talvolta, di bruciore di stomaco. È, però, possibile gustare piatti sani e nutrienti a colazione senza rischiare di uscire di casa in ritardo. Ecco 3 colazioni facili e salutari per chi ha poco tempo la mattina pronte in 5 minuti.

Lo yogurt per unire freschezza ed energia

Lo yogurt, che sia di soia, greco o tradizionale, è un alimento molto versatile. È perfetto anche per preparare colazioni veloci e gustose. Lo yogurt, infatti, è abbinabile con numerosissimi cibi. Versato in una scodella può essere arricchito di avena per un pieno di energia, cereali e di frutta di stagione. E perché no, un pò di miele o sciroppo d’acero per un tocco di dolcezza!

Uno smoothie pieno di colori

Gli smoothie sono l’ultima frontiera dell’alimentazione sana. Questi frullati permettono di creare colazioni ricche di nutrienti. E sono in grado di tenerci sazi fino a pranzo. Non c’è limite, infatti , alla fantasia.

Per preparare un delizioso smoothie bisogna versare latte o acqua in un frullatore e aggiungere gli ingredienti. Le banane sono ottime per dare una consistenza cremosa, mentre i datteri possono sostituire lo zucchero. Dopodiché non resta che lasciarsi ispirare. Frutta, noci, avena, e perché no, anche un pò di cacao!

Pancake di avena

Tra le 3 colazioni facili e salutari per chi ha poco tempo la mattina pronte in 5 minuti spiccano infine i pancake di avena. Questi ricordano i pancake tradizionali ma sono perfetti per chi non digerisce la farina di grano o cerca alternative più sane.

La preparazione è molto semplice. Per prima cosa bisogna tritare finemente i fiocchi di avena. In commercio sono disponibili anche già sminuzzati per chi ama un gusto più rustico. Dopodiché bisogna mischiare la farina ottenuta con acqua o latte, un cucchiaino di bicarbonato, zucchero a piacere e un pizzico di sale. Il composto non dovrà essere troppo liquido.

Non resta che versare un abbondante cucchiaio del preparato su una padella già calda e oliata e voilà. Dopo qualche minuto girare i pancake, attendere ancora circa un minuto e servire. I pancake possono essere mangiati con cioccolato, miele, sciroppo d’acero, marmellata e non solo!