La regola secondo cui la colazione è il pasto più importante della giornata ha, come tutte le regole, le sue eccezioni. Dipende dall’abitudine e dalle esigenze di ognuno.

Per esempio, il grande rugbysta Martin Castrogiovanni ha dichiarato che quando giocava a Leicester non faceva mai colazione prima di allenarsi.

Tuttavia, c’è una parte di verità. Mangiare (e bere) al mattino aiuta a mantenere vivo il metabolismo. Inoltre, è importante reintegrare con sali e vitamine il corpo, che non si è alimentato per tutta la notte.

Soprattutto se abbiamo una vita molto attiva, è consigliata una ricca colazione e più spuntini durante la giornata. Di seguito vediamo 3 colazioni da atleti, per affrontare al meglio la giornata.

3 colazioni da atleti per affrontare al meglio la giornata: partiamo dal dolce

Partiamo con una colazione dolce ma insolita. Abbiamo bisogno di:

a) due uova;

b) mezza banana;

c) miele;

d) cannella.

In una padella versiamo uno strato d’acqua (senza esagerare, serve a non far attaccare le uova). Poi rompiamo nella padella le due uova e spolveriamole di cannella.

Strapazziamo le uova e cuociamo a fuoco medio per circa un minuto. Quando le uova sono pronte, tagliamo la mezza banana a rondelle. Cospargiamo le uova con le rondelle di banana e condiamo tutto con il miele liquido. Possiamo servire il piatto con una fetta di pane ai cereali.

Proviamo il salato

La seconda colazione è una colazione salata. Abbiamo bisogno di:

a) 50 grammi di fesa di tacchino;

b) formaggio caprino;

c) avocado;

d) limone;

e) pepe;

f) pane ai cereali.

Tostiamo una fetta di pane ai cereali. Nel mentre, prepariamo una salsa con il caprino, il pepe e il limone. Basterà mettere gli ingredienti in una ciotola e mischiarli energicamente con una forchetta.

Quando il pane è pronto, spalmiamo la salsa di caprino sulla fetta. Poi, tagliamo l’avocado a fettine sottili e adagiamole sul caprino. Per ultimo, aggiungiamo la fesa.

Porridge all’inglese facile e gustoso

L’ultima colazione è il classico porridge all’inglese.

Abbiamo bisogno di:

a) una ciotola di fiocchi d’avena;

b) cannella in polvere;

c) sciroppo d’acero;

d) latte;

e) un pizzico di sale;

f) mandorle;

g) frutti di bosco a scelta.

Versiamo l’avena in un pentolino e copriamola d’acqua. Poi, versiamo nel pentolino la cannella in polvere, lo sciroppo d’acero e un pizzico di sale. Lasciamo cuocere tutto a fuoco basso per circa dieci minuti.

Dopodiché, spegniamo il fuoco e versiamo un dito di latte. Mescoliamo il tutto e serviamo in una bowl. Guarniamo il nostro porridge con otto mandorle e i frutti di bosco.

La giornata può cominciare.