Quello dell’aperitivo è un momento che apprezziamo molto. Questo perché ci permette di concederci una piacevole pausa. E di gustare anche qualcosa di stuzzicante da mangiare, che certamente accompagna un drink. Non sempre, però, possiamo permetterci di trascorrere l’aperitivo fuori casa. Anche per non spendere soldi extra tutti i giorni. Possiamo però invitare gli amici e provvedere noi a preparare qualcosa. Anche se non siamo barman provetti. Infatti, per preparare alcuni cocktail bastano solo 2 ingredienti. Vediamone 3 poco conosciuti ma molto freschi e facili da preparare.

Gimlet, Seven and Seven e Calimocho

I cocktail di cui andremo a suggerire la ricetta non sono molto conosciuti ma non per questo meno buoni di un famoso Mojito. Il primo è il Gimlet, un drink a base di gin e lime. Il secondo è il Seven and Seven, che si prepara con la gassosa. Il terzo è il Calimocho, un cocktail a base di cola e vino rosso. Scopriamo dunque le rapide ricette e il procedimento per preparare questi velocissimi e interessanti drink.

3 cocktail poco conosciuti, semplici e freschi si preparano subito a casa con 2 soli ingredienti

Tutti conoscono il gin ma pochi sanno che unito al lime può dare origine ad un gustoso cocktail da aperitivo. Questo è il Gimlet. Per prepararlo basta versare in un bicchiere 4 cl di gin e 1 cl di succo di lime. Per addolcirne il sapore si può aggiungere, volendo, un terzo semplice ingrediente, ossia un cucchiaino di zucchero. Si dovranno mescolare gli ingredienti con un cucchiaino a manico lungo. Si verserà quindi il drink in una coppetta da cocktail, da guarnire con una fetta di limone sul bordo.

Molto particolare è il Seven and Seven, che si prepara con 4 cl di whisky e 2 cl di gassosa, da mescolare in un bicchiere. Si aggiungono poi il ghiaccio e una fetta di limone. Il Calimocho è particolarmente curioso perché mette insieme due bevande davvero inusuali combinate tra loro. Ricorda molto la sangria per l’uso del vino rosso. In questo però non viene messa la gustosa frutta ma della cola. Per preparare quindi il Calimocho si dovrà prendere un bicchiere e riempirne metà di vino rosso e metà di cola. Si dovrà mescolare e si otterrà il Calimocho. Ecco, dunque, le veloci ricette di 3 cocktail poco conosciuti, semplici e freschi, ideali per un aperitivo a casa tra amici.

