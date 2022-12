3 cocktail con spumante e champagne da proporre al cenone di Capodanno

È semplice sorprendere i nostri amici e familiari a Capodanno. Basta poco infatti per creare cocktail in grado di innovare la tradizione con pochi ingredienti semplici da reperire.

Il Capodanno per molti significa mangiare e bere in maniera tradizionale. Ma lo spumante e lo champagne sono prodotti ideali per creare cocktail. Infatti la presenza delle bollicine ed il sapore discreto sono una base ideale. Non solo, è segno di creatività e di attenzione saper innovare. Agli ospiti piace ricevere attenzioni e scoprire nuove bevande.

Così ecco 3 cocktail con spumante e champagne per stupire gli ospiti per l’arrivo del 2023.

Una moda degli ultimi anni

Negli ultimi anni si è diffusa abbastanza la moda di unire semi e succo di melagrana al prosecco. L’effetto è gradevole sia da un punto di vista simbolico che di sapore. I chicchi di melagrana, infatti, rappresentano un simbolo di fertilità e ricchezza che sono di sicuro di buon auspicio per l’arrivo del nuovo anno. Per realizzarlo basta spremere i semi di 3 melagrane e versarlo in una brocca contenente 5 cl di liquore agli agrumi (come il Cointreau). Aggiungiamo poi la bottiglia di prosecco. Adagiamo poi in ciascuna flûte dei semi di melagrana interi, e procediamo a versare. Se vogliamo sorprendere ulteriormente gli ospiti con un effetto cromatico allegro, proviamo uno spumante rosé. Lo spumante con il succo di melagrana è ideale non solamente per i brindisi, ma anche per accompagnare antipasti sfiziosi.

Un grande classico, forse troppo poco conosciuto nel nostro Paese, è il cosiddetto Kir Royal. Si tratta di un cocktail che unisce lo champagne alla celebre Creme de Cassis, ovvero un liquore al ribes. Anche in questo caso si conferma il successo dell’abbinamento di un estratto di frutta al sapore delle bollicine. La preparazione è elementare. Per ogni flûte versiamo 2 cl di liquore di ribes, versando poi lo champagne ben freddo fin quasi all’orlo. Ricordiamoci una bottiglia è sufficiente per circa 5-6 porzioni. Inoltre quando beviamo lo spumante e lo champagne rispettare le regole sull’apertura è molto importante.

In molti in Italia amano il Vermut. Si tratta di un vino aromatizzato divenuto parte indelebile dei grandi aperitivi italiani. Tra questi rientra certamente il Negroni, il Negroni Sbagliato oppure il Mi-To. Ma sono in molti che lo bevono liscio, con una fettina di arancia e una spruzzata di soda al più. In pochi però conoscono l’Aly cocktail, un drink leggero che unisce il sapore aromatico del Vermut allo spumante.

Riempiamo un calice a tulipano di ghiaccio, versiamo 4,5 cl di Vermut rosso, 3 cl di acqua tonica, e riempiamo la parte rimanente con lo spumante prosecco. Resta solo da guarnire con una buccia di limone e dare una mescolata. L’Aly cocktail è diventato famoso come bevanda per aperitivo, ma potremmo proporlo come dopo cena nella lunga veglia che accompagna l’arrivo del nuovo anno.

Per accompagnare lo spumante o lo champagne non deve mai mancare un panettone saporito. Se non siamo grandi esperti e non sappiamo scegliere, basta scegliere fra i migliori da comprare a poco presso la grande distribuzione.