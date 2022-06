Non c’è momento migliore dell’estate, per circondarsi di amici e persone care, magari organizzando aperitivi all’aperto. Chi si possegga uno splendido giardino o un semplice balcone, non importa.

Ciò che conta è stare insieme, trascorrendo ore liete, ascoltando buona musica, scambiandosi battute e aneddoti. Per quanto sia sconsigliabile alzare eccessivamente il gomito, un buon drink scalda le emozioni e aumenta la propensione al dialogo. Soprattutto, quando si tratta di una degustazione di altissima qualità. Il valore di un cocktail è dato dall’attenzione maniacale ai dosaggi, ma ancor più dalla scelta di utilizzare frutta fresca invece che succhi industriali. Le preparazioni, in tal modo, richiedono un minimo di pazienza, ma riscuotono un successo impagabile.

Perché allora non proporre 3 cocktail alcolici semplici alla frutta fresca, leggeri e deliziosi, utili anche contro l’afa? La stagione è prodiga di delizie, si può spaziare dalla frutta tropicale a quella coltivata a km zero, ma una cosa mette tutti d’accordo. Ovvero, il piacere di godersi un momento di allegria, bevendo qualcosa di sfizioso, magari accompagnato da un paio di stuzzichini. La cultura del finger food ormai non conosce confini, ed è possibile organizzarsi con le preparazioni anche all’ultimo momento. L’importante, è avere in casa gli ingredienti giusti. Come ad esempio la perla del sottobosco, un alimento inconsueto, versatile, chic, capace di destare stupore.

3 cocktail alcolici semplici alla frutta fresca, leggeri e deliziosi, per stupire gli ospiti con effetti speciali e organizzare l’aperitivo perfetto

Perfetto con gli arrosticini e i finger food a base di polpette, siano di carne o pesce, è lo strepitoso Vodka Sour Passion Fruit. Chiamato frutto della passione o maracuja, questo gioiello sudamericano ha un gusto impagabile, dolcissimo e leggermente acidulo. Richiama contemporaneamente gli aromi dell’arancia e della pesca. Dopo aver aperto il passion fruit e averlo setacciato dai semini, si versano 45 ml di frutto, tra succo e purea, nello shaker. Si aggiungono 25 ml di succo di limone, ghiaccio e per finire 50 ml di vodka bianca. Fatto ciò, si amalgama il tutto con una shakerata poderosa e si versa in un bicchiere da long drink, da guarnire con spiedini di fragole fresche.

Una versione più corposa e vellutata della solita Piña Colada si ottiene frullando la polpa dell’ananas con 25 ml di Batida di cocco, poco ghiaccio e 50 ml di rum bianco. Facoltativamente, può essere personalizzata aggiungendo foglie di menta o melissa, aggiunte direttamente nella coppa.

Il risultato sarà un smoothie morbido e avvolgente, perfetto per un happy hour a base di pinzimonio di verdure appena tagliate, olive marinate e pomodorini secchi.

La Caipiroska è il must estivo per eccellenza, ma la versione che molti non hanno sperimentato è quella squisita all’anguria. Non solo si utilizza un frutto di stagione, reperibile a km zero, ma si può beneficiare anche dei suoi effetti idratanti e drenanti. Per questo amabile long drink occorrono 50ml di vodka, 40gr di polpa di anguria, 2 cucchiai di zucchero di canna, 1 lime, succo di un limone, 4 cucchiaiate generose di ghiaccio. Bisogna pestare il lime con lo zucchero e il ghiaccio direttamente nel bicchiere. Aggiungendo l’anguria frullata a parte, la Caipiroska è pronta.

Lettura consigliata

Ecco come preparare 3 splendidi cocktail estivi ricchi di proprietà drenanti, antiossidanti e idratanti, con questo rimedio portentoso