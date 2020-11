La disciplina sulla detrazione maggiorata del 110% (cosiddetto «Superbonus») è assai articolata e prevede numerosissime casistiche, molto spesso incrociate tra loro.

Emerge quindi la grande difficoltà di verificare la fattibilità degli interventi finalizzati all’ottenimento della massima detrazione. In questo articolo vedremo 3 casi in cui non si può ottenere il Superbonus 110%.

Il cuore della normativa

Il punto centrale della normativa è l’esecuzione di un intervento trainante (cappotto, sostituzione impianto di climatizzazione e la messa in sicurezza sismica).

Se questo viene eseguito a norma e nel rispetto di determinate condizioni (per esempio la qualità dei materiali isolanti), consente di detrarre ulteriori interventi che devono essere eseguiti contestualmente ai principali.

Sono «trainati» tutti gli interventi indicati dall’art. 14 del dl 63/2013 (ecobonus) e quelli per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l’installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo.

3 casi in cui non si può ottenere il superbonus 110%

Non è consentita la fruibilità della detrazione per i lavori sulle parti comuni condominiali da parte di contribuenti che detengono unità immobiliari «non» abitative in condomìni prevalentemente non residenziali. Ad esempio superficie complessiva dei residenziali inferiore al 50%. Secondo la risposta n. 329/2020 la detrazione maggiorata non si applica in presenza di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni sia per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, in quanto non inserite in un condominio. La detrazione non spetta alla persona fisica per gli interventi eseguiti «direttamente» sull’immobile non residenziale, detenuto al di fuori dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. Mentre può fruire del Superbonus per gli interventi condominiali (trainanti e/o trainati).

