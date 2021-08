Per chi sta pianificando un lungo viaggio in macchina, che sia attraverso la penisola italiana o all’estero, la playlist è un elemento fondamentale. Le canzoni ascoltate aiuteranno infatti a creare ricordi da associare a luoghi precisi, e alleggeriranno la fatica della guida. Ecco allora una selezione con 3 canzoni intramontabili da mettere assolutamente in playlist per un road trip perfetto.

Tracy Chapman, Fast Car. Quale pezzo migliore di questo per un viaggio in auto? Sebbene il testo parli in realtà di una relazione andata male perché nata al momento sbagliato, il pezzo è un evergreen dei viaggi da decenni. Perfetta da ascoltare all’imbrunire, associata ai colori del cielo sembrerà di stare in un film.

Vance Joy, Riptide. Da ascoltare a mezzogiorno sfrecciando verso il mare, questa ritmata canzone d’amore, anche se datata 2013, non smette di far ballare chiunque la ascolti. Inoltre, è facilissima da suonare sia con la chitarra che con l’ukulele, perciò sarà divertentissimo anche cantarla in compagnia davanti a un falò sulla spiaggia.

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Definita come la canzone on the road per eccellenza, il brano nasce come elogio al cielo del sud degli Stati Uniti. Il pezzo, conosciuto da tutti, non ha bisogno di grandi presentazioni: basterà premere play per immergersi in un’atmosfera magica.

L’artista italiano da inserire in playlist per non farsi mancare niente

Per non dimenticarsi le proprie origini anche in capo al mondo, il consiglio è quello di inserire anche qualche pezzo nella nostra lingua. L’artista ideale è Francesco Guccini: con i suoi capolavori come “Argentina”, “La Locomotiva” e “Autogrill”, la sua voce contribuirà a rendere un viaggio perfetto. Se poi si ha con sé una macchina fotografica analogica per scattare foto da sviluppare al ritorno, una semplice vacanza diventerà un viaggio indimenticabile.