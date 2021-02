Tra tutte le passioni che possiamo coltivare, suonare la chitarra è una delle più utili. Pensiamoci: quante volte è bastata una strimpellata per animare una cena, un picnic o un falò sulla spiaggia? Oltre a essere lo strumento prediletto per chi ama stare in compagnia, la chitarra è anche abbastanza semplice da imparare a suonare. Anche per gli autodidatti.

Ma può capitare di non sapere dove mettere le mani, o con quali accordi iniziare. Oppure, potremmo essere stufi delle solite canzoni per principianti sentite e risentite (per esempio, “Gianna” di Rino Gaetano).

Se è così, vediamo di seguito 3 canzoni facili ma insolite da suonare alla chitarra.

3 canzoni facili ma insolite da suonare alla chitarra

Cominciamo la nostra hit parade per chitarra con “I’m Yours”, singolo di Jason Mraz che nel 2008 ha scalato le classifiche di tutto il mondo.

Il tormentone è composto dal semplice giro d’accordi: Sol – Re – Mi minore – Do. Accessibile anche ai neofiti, ancora meglio se fischiettata con un cappello di paglia sulla spiaggia.

Passiamo ora a una celebre canzone dalle sonorità più grunge: “Zombie” dei The Crumberries. Uscita nel del 1994, la canzone è diventata un intramontabile brano di culto, nonché uno dei pezzi più coverizzato di sempre.

Per suonarla, il giro di accordi è: Mi minore – Do – Sol – Re. Per la voce: quella di Dolores O’Riordan (star del gruppo) è inimitabile, facciamo quello che si può.

Un pezzo malinconico, ottimo per finire la serata

Finiamo con un pezzo tanto difficile da cantare quanto semplice da suonare. Si tratta di Candy, dello scozzese (dalle origini italiane) Paolo Nutini. Il singolo, uscito nel 2009, è diventato disco d’oro in Svizzera e disco di platino in Irlanda, Inghilterra e Italia. Tuttavia, non ha mai raggiunto la vetta delle classifiche.

Per suonarlo, il giro di accordi è: La minore – Mi minore – Sol – Re settima – Do. Una canzone malinconica e meravigliosa, ottima per concludere la serata.

Armiamoci di chitarra e buttiamoci sulle corde.