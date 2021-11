Tantissime persone vorrebbero prendere un cane, ma poi si fermano davanti al problema del lavoro. Molti di noi, infatti, passano tante ore della giornata fuori casa, proprio a causa del lavoro. Questo potrebbe essere un problema per il nostro cane, visto che si tratta di un animale molto affettuoso e che ama la compagnia.

Altre persone, invece, desistono dall’idea perché vivono in condominio, e temono quindi che un cane potrebbe causare disturbo al vicinato.

Sono entrambe motivazioni validissime, che meritano la giusta riflessione. Prendere un cane, infatti, è una grande responsabilità, che richiede impegno e serietà.

Fortunatamente, il cane che fa per noi esiste

Per fortuna, però, non tutte le speranze sono perse. I cani, infatti, pur essendo generalmente molto affettuosi, con il proprio padrone e non solo, non hanno tutti lo stesso carattere. Esistono alcune razze di cani che soffrono la solitudine meno di altri. Anzi, sono così rilassati anche se da soli, che molte persone sostengono di ritrovarli la sera nella stessa posizione in cui li avevano lasciati la mattina.

In questo caso, i cani di cui parleremo hanno anche un’altra caratteristica da non sottovalutare: abbaiano molto meno di altri. Il bello, infatti, è che abbaiano solo quando ce n’è reale bisogno. Ecco le 3 razze.

3 cani che abbaiano poco, perfetti per chi lavora fuori casa e per chi vive in condominio

Esistono tantissimi cani, di razza e non, bellissimi per diversi motivi. In particolare, però, oggi parleremo di 3 cani generalmente silenziosi e capaci di sopportare la solitudine.

Forse potrebbero interessarci anche le 3 razze di cane più longeve al Mondo, e la prima non l’avremmo mai immaginata.

Due cani di taglia piccola, perfetti anche in appartamento

Uno dei cani più adatti per chi vive in appartamento è il bulldog francese. È piccolo, tenero e giocherellone. Questo cagnolino, pur amando la compagnia dei suoi familiari, schiaccerà dei lunghi pisolini per aspettare il nostro ritorno. Inoltre, è vivace ma, nonostante questo, sa anche essere silenzioso.

Un altro cagnolino che potrebbe fare al caso nostro è lo Shih Tzu. Per quanto è indipendente, lo Shih Tzu potrebbe persino ricordare più un gatto che un cane. In realtà, ha solo un carattere forte e trasmette a tutti la sua allegria.

Inoltre, non abbaia mai a caso, a meno che non ce ne sia reale bisogno. Lo Shih Tzu fa parte anche delle 3 razze di cane che perdono meno pelo al Mondo.

Taglia media da riempire di coccole

L’ultimo cane di cui vogliamo parlare è lo Shar Pei. Le due caratteristiche pieghe lo rendono incredibilmente amorevole, tanto da ispirare coccole immediate. È un cane estremamente coccolone, ma è anche molto educato, tanto da sembrare addirittura pigro. Quella con lui sarà una convivenza rilassata e piena d’amore. Ecco, quindi, 3 cani che abbaiano poco, perfetti per chi lavora fuori casa e per chi vive in condominio.