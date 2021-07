Soffrire di bruciore di stomaco può essere un sintomo che si manifesta sporadicamente e che, magari, si risolve anche da solo. Quando però diventa più frequente è allora obbligatorio trovare una soluzione. L’approccio migliore che possiamo trovare è sicuramente quello di modificare la nostra alimentazione. Ecco allora in questo articolo i 3 buonissimi cibi naturali da mangiare per combattere l’acidità di stomaco.

Qualche piccolo consiglio utile

Nel momento in cui vogliamo modificare la nostra alimentazione per contrastare, ma anche evitare, il riproporsi dell’acidità di stomaco, sarà utile seguire alcuni accorgimenti. Per prima cosa dovremmo mangiare lentamente, masticando bene, in modo da ridurre il più possibile il bolo alimentare. Bisognerebbe poi aumentare la frequenza con la quale si mangia riducendo così anche la quantità di cibo e, quindi, anche lo stress sull’apparato digerente. Per finire, dovremmo anche evitare alimenti speziati, salati o piccanti, alcol, carni rosse, oppure latte e bevande come caffè e tè.

In questo modo andremo a ridurre il carico sul nostro organismo e aiuteremo così il nostro stomaco a sentirsi meglio evitando spiacevoli inconvenienti.

3 buonissimi cibi naturali da mangiare per combattere l’acidità di stomaco

Fare attenzione a quello che mangiamo ha davvero grandissima influenza sul bruciore di stomaco. Gli alimenti consigliabili sono quelli più facili da digerire, che permettono cioè di diminuire il più possibile l’attività dello stomaco e del fegato.

Per fare questo, allora, gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di mangiare: verdure fresche scottate, davvero leggere e magari con un poco di pasta umeboshi per insaporirle; oppure anche una crema di riso integrale, cioè del riso precedentemente cotto a lungo e poi setacciato e triturato per renderne ancora più digeribile le fibre; per finire, un altro vero e proprio toccasana per chi soffre di bruciori di stomaco potrebbe anche essere la frutta cotta. Infatti, mentre la frutta fresca contiene tante fibre che appesantiscono il lavoro dello stomaco, una volta cotta vengono ridotte in purea evitando anche che trattengano troppa acqua.

Approfondimento

