Negli ultimi tempi la diffusione di prodotti integrali è molto aumentata. Pasta, pane, farina, focacce e qualunque altro derivato dei cereali.

I supermercati sono pieni di questi prodotti, ma perché?

I consumatori hanno iniziato a prediligere le farine meno raffinate, non solo per ragioni di gusto.

Ecco 3 buoni motivi per cui fa bene mangiare pane e pasta integrali.

Raffinazione

La raffinazione dei cereali è un processo che va a togliere dal chicco l’involucro, detto crusca.

Il problema è che la crusca contiene la maggior parte delle proprietà nutritive dei cereali.

La raffinazione della farina, detta abburattamento, può essere di diversi tipi, maggiore o minore.

Sostanzialmente si possono ottenere 5 tipi di farine dal grano:

integrale;

2;

;

0;

00.

La farina integrale è quella ottenuta dalla macinazione di chicchi che non sono stati quasi per niente raffinati.

1 motivo – Sostanze nutritive

Il primo dei 3 motivi per cui fa bene mangiare pane e pasta integrali, è il mantenimento delle sostanze nutritive.

La farina integrale è molto ricca di vitamine e minerali, sostanze contenute per la maggior parte nella crusca. Nella farina raffinata queste sostanze sono più scarse e quindi il pane bianco è meno nutriente.

2 motivo – Sapore

I prodotti ottenuti da farina integrale sono molto più saporiti. Questo significa che per certe ricette, pane e pasta integrali sono consigliati. Prendiamo ad esempio un primo piatto come un rigatone al pesto di rucola. La pasta integrale si sposerà meglio con questo condimento, poiché il suo sapore andrà a sterzare l’amarezza della rucola. Lo stesso vale per certe ricette a base di pane. Certi crostoni fatti con il pane integrale, hanno un sapore decisamente migliore. Una pappa al pomodoro con pane integrale è ancora più saporita.

3 motivo – Salute

I cereali integrali fanno bene per molti motivi:

aumentano la funzionalità intestinale, essendo ricchi di fibre;

sono dietetici, in quanto aumentano la sensazione di sazietà;

sono dietetici, in quanto riducono l’assorbimento di grassi e zuccheri semplici;

aiutano a prevenire malattie intestinali.

Integrare la propria alimentazione con derivati di farine integrali è ottimo per la salute.