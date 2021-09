Ci sono 3 buoni motivi per attendere tempi migliori per investimenti sul titolo Costamp Group che andremo ad analizzare nel prosieguo di questo report elaborato dal nostro Ufficio Analisi.

Primo: la proiezione in corso è ribassista ormai da tantissimo tempo e, come documentato nei precedenti report, ha accompagnato tutto il ribasso che negli ultimi tre anni ha espresso una performance negativa di circa l’80%. Allo stato attuale non ci sono ostacoli lungo il percorso ribassista che porta al I obiettivo di prezzo in area 0,62 euro. Va notato, però, che ormai da inizio giugno le quotazioni si sono aggrappate al supporto in area 0,79 euro. Ciò vuol dire che le speranze di una ripresa del rialzo non sono del tutto campante in aria. Una conferma della ritrovata forza del titolo si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a quota 0,89 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare fino in area 1,3 euro.

Da notare che nel corso delle ultime settimane sia il BottomHunter che lo Swing Indicator hanno dato un segnale di acquisto su Costamp Group.

Secondo: qualunque sia il criterio utilizzato, il titolo risulta essere sopravvalutato. L’unico indicatore che lascia intravedere una, seppur minima, sottovalutazione è il Price to Book ratio. In questo caso, infatti, le quotazioni di Costamp Group risultano sottovalutate del 20% circa.

Terzo: le prospettive di crescita degli utili e del fatturato della società non sono tra i più attraenti di Piazza Affari.

Suggeriamo, quindi, di procedere con molta cautela per evitare di rimanere incastrati su un titolo il cui track record non è dei entusiasmanti a Piazza Affari. Anche nell’ultimo anno che ha visto la Borsa milanese guadagnare circa il 40%, Costamp Group ha perso oltre il 50%.

Prima di concludere un’importante precisazione. Gli scambi giornalieri sul titolo sono stati mediamente negli ultimi tre mesi pari a un controvalore inferiore ai 20.000 euro. Poiché, quindi, con piccole somme è possibile avere un grosso impatto sull’andamento del titolo, bisogna prestare molta attenzione.

3 buoni motivi per attendere tempi migliori per investimenti sul titolo Costamp Group: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Costamp Group (MIL:MOD) ha chiuso la seduta del 23 settembre a quota 0,775 euro in rialzo del 1,31% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale