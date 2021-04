Ogni forma di progresso ha un suo lato oscuro. I social media sono piattaforme digitali che molti sociologi ritengono dannose. Fra tutti gli individui che le utilizzano, alcuni sono consapevoli di ciò che comportano. Molti altri no. Sono proprio quest’ultimi, coloro per i quali questi network sono un pericolo. Le conseguenze maggiori, dal punto di vista sociologico, si sono manifestate con la diffusione delle applicazioni social per smartphone. A questo punto, il punto cruciale non è più avere o non avere un profilo su queste piattaforme. Ecco 3 buone ragioni per cui togliere le app social dal cellulare.

Abbassamento dello stress

I social sono un modo per conoscere nuove persone e veicolare informazioni.

Tuttavia, sono anche una passerella, dove la vita di ognuno è messa in mostra.

Questo continuo raffronto con le vite altrui crea non poco stress.

Quando si vede ciò che accade alle altre persone, traguardi raggiunti, fidanzamenti e quant’altro, si opera sempre un paragone. Più o meno consciamente. Questo continuo confrontarsi è molto stressante. Oltretutto, molto spesso, si prendono in considerazione immagini tutt’altro che veritiere, anzi quasi sempre calcolate e ritoccate.

Dopo qualche giorno senza social sul cellulare, ci si sentirà come disintossicati.

Miglior utilizzo del tempo libero

Quando si hanno le app social sullo smartphone, ogni minuto libero è buono per andare a dare una sbirciatina. Se si tolgono, nel giro di due giorni, ci si rende conto di quanto tempo libero rimane. E sembra incredibile.

Questo tempo si può utilizzare per fare cose molto più costruttive.

Anche oziare, passatempo fondamentale, lo si può fare senza stare appiccicati ad uno schermo. Se si vuole dare un’occhiata ai propri profili social, lo si può fare ogni tanto dal computer.

Sarà senz’altro molto più soddisfacente.

Aumento della socializzazione

Aprire continuamente queste applicazioni, lo si fa anche quando si è in compagnia, oppure sul tram, in metro o in autobus.

Toglierle dal cellulare, aumenterà la probabilità di conoscere realmente altre persone.

Il senso di alienazione che queste applicazioni provocano, non è da sottovalutare.

Soprattutto nelle grandi città, ogni individuo sta sempre più diventando un universo chiuso in sé.

Ecco, dunque, le 3 buone ragioni per cui togliere le app social dal cellulare, per evitare che una nuova forma di comunicazione aumenti l’incomunicabilità.