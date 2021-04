Quando si pensa alle bretelle, ci si immagina un signore paffuto, con la camicia a quadri e i baffi arricciati. Non che le bretelle non siano ideali per un personaggio del genere.

Tuttavia, negli ultimi anni, questo strano accessorio è tornato alla ribalta. Ed è unisex, infatti è usato anche dalle donne.

Ecco 3 buone ragioni per cui indossare le bretelle, il curioso capo d’abbigliamento che è tornato di moda.

Le bretelle sono nate circa tre secoli fa, poco prima della Rivoluzione francese.

Hanno avuto un momento di gloria durante tutto l’Ottocento, poi sono state soppiantate dalla cintura. Ad ogni modo non sono mai finite in disuso, perché si è continuato ad indossarle come biancheria intima, sotto la camicia.

Sono comode

Nonostante oggi ci sia la diffusa abitudine di portare la cintura, le bretelle, a volte, possono risultare più comode. Soprattutto in certi momenti dell’anno in cui si è messo su qualche chilo di troppo.

Invece di fare la lotta con i buchi della cintura e trattenere il fiato per chiuderla, ci sono le bretelle.

Sono appariscenti, ma con stile

Negli ultimi anni sono tornate di moda, anche perché possono essere molto appariscenti. Un vero tocco di stile. Ce ne sono in vendita di ogni tipo, a X, a Y, elasticizzate, di cuoio, colorate, con mille fantasie. Insomma, ce ne sono per tutti i gusti.

Ultimamente poi, anche le ragazze hanno iniziato ad indossarle e c’è da dire che, se abbinate bene, possono fare davvero la differenza. Nonostante si facciano notare, non sono mai di cattivo gusto.

Quindi perché non cambiare modo di vestirsi ogni tanto?

Sono versatili

Le bretelle stanno bene su un completo elegante, come nell’abbigliamento di ogni giorno, magari con un bel paio di jeans. Basta saperle abbinare ed il gioco è fatto.

Ecco, perciò, le 3 buone ragioni per cui indossare le bretelle, il curioso capo d’abbigliamento che è tornato di moda.