3 bibite fresche e dissetanti facili da fare in casa e cosa bere con la pizza per evitare la sete

Il nostro corpo ha bisogno di acqua. Quando ne eliminiamo troppa con il sudore, con l’urina e ne assumiamo poca potremmo incorrere in uno stato di sofferenza. In casi estremi si manifesterebbero i sintomi, addirittura, della disidratazione.

Con l’alzarsi della temperatura, ma anche con un’intensa attività fisica, il corpo ha necessità di reintrodurre l’acqua persa, sudando. Il sudore, tra l’altro, regola proprio la nostra temperatura interna.

La cosa principale da fare è perciò bere acqua. In estate si può assumere fresca. In commercio oltre a quella liscia c’è quella frizzante, che dona per poco una maggiore sensazione dissetante.

Ad ogni modo, in casa, possiamo preparare 3 bibite fresche e dissetanti da alternare alla semplice acqua. Ora scopriremo come.

Alcune idee rinfrescanti

Per attenuare il senso di arsura, tipico in estate, un’idea sarebbe fare in casa una bevanda dissetante con:

a) mezzo cavolo rosso;

b) 2 mele;

c) circa 50 g di radice di zenzero fresco;

d) acqua.

Lavare e pulire il cavolo, rimuovendo le parti dure. Tagliarlo poi a fette metterlo nella centrifuga. In alternativa si può usare il frullatore con un po’ d’acqua e poi si dovrà filtrare ciò che si otterrà. Ora sbucciare le mele, togliere torsolo e semi e frullare. Mettere da parte e tritare il pezzo di zenzero sbucciato. Unire tutti i composti ottenuti e frullare nuovamente con dell’acqua. Bere subito.

Un’altra bibita da fare a casa prevede l’uso di 2 grammi circa di fiori di ibisco essiccati, da mettere in una tazza di acqua bollente. Filtrare dopo 10 minuti e mettere in frigo. Bere l’infuso fresco di karkadè con del succo di limone.

Per un’altra bevanda, in una caraffa d’acqua mettere 3 limoni biologici tagliati a fette e un mazzetto di menta fresca. Coprire con coperchio o pellicola e riporre in frigo per qualche ora. Filtrare e bere. Per un maggiore effetto dissetante, spremere in aggiunta mezzo limone.

3 bibite fresche e dissetanti facili da fare in casa e cosa bere con la pizza per evitare la sete

Spesso, dopo aver mangiato la pizza, abbiamo molta sete. Questo di solito dipende dal fatto che l’impasto non ha lievitato abbastanza e dalla presenza del sale nel condimento. Per cercare di evitare questa spiacevole sensazione, come accompagnamento potremo scegliere un’insalata, dato che la verdura in genere contiene potassio. Questo minerale contrasterebbe infatti l’effetto del sale.

Come abbinamento, meglio evitare bibite zuccherate e preferire del vino rosato o bianco secco. L’ideale è la semplice acqua, magari leggermente gasata. Se la birra è poco alcolica e abbastanza amara può ogni tanto esser presente a tavola.

Per placare la sete, oltre alle bevande di cui abbiamo parlato, potrebbe bastare un semplice bicchiere d’acqua con il succo di un limone dentro, senza aggiunta di zucchero. Il giorno seguente, invece, potremmo preparare una bevanda ricca di antiossidanti.

