Il settore creditizio e finanziario sembra non risentire della crisi che attanaglia il resto del mondo produttivo. Anzi, sono previsti dei nuovi posti di lavoro che riguardano proprio questo settore. Ecco, infatti, 3 banche alla ricerca di personale.

Le posizioni aperte in Intesa Sanpaolo

Sono davvero numerose le figure ricercate in Intesa Sanpaolo. E che riguardano diversi settori.

Ad esempio, su tutto il territorio nazionale si ricercano consulenti di vendita per quanto riguarda sia i prodotti finanziari che quelli assicurativi.

Non mancano anche ricerche aperte per agenti immobiliari che avranno il compito di occuparsi del patrimonio di appartamenti e locali, sia in affitto che in vendita, che fanno capo al gruppo bancario.

L’istituto di credito è alla ricerca anche di stagisti nel reparto IT e in quello marketing. Si tratta di percorsi di formazione che servono per avviare alla professione i giovani promettenti che non hanno ancora esperienza. Ma che sapranno farsi distinguere. Questo il link per candidarsi.

Quali professionisti cerca banca Unicredit

Anche Unicredit è alla ricerca di talenti da inserire nel proprio organico in diverse posizioni. Sia attraverso percorsi di stage che con contratti di dipendenza.

In particolare le ricerche attualmente aperte sono quelle che riguardano esperti commerciali da inserire nelle filiali di tutto il territorio nazionale. Consulenti di vendita, sia per quanto riguarda i prodotti finanziari che per quelli assicurativi.

Inoltre, verranno selezionati i migliori candidati che si propongono per una nuova figura chiamata “consulente direct”. Questa nuova risorsa offre sì una consulenza commerciale ma che si sviluppa attraverso canali di comunicazione innovativi. Come quelli offerti dal web. Questo il link per candidarsi.

Tutte le opportunità professionali nel Gruppo Crédit Agricole

Per quanto riguarda, infine, le ricerche attivate dalle risorse umane del Gruppo Crédit Agricole, sono richiesti soprattutto profili commerciali. Risorse che possano ampliare il portafoglio aziendale e di filiale per quanto riguarda i clienti privati e quelli corporate.

Importanti opportunità di carriera, però, ci sono anche per coloro che hanno una certa esperienza in ambito IT. E vogliono candidarsi come specialista della sicurezza informatica.

Ricca, inoltre, la richiesta di stagisti in diversi reparti. Da quello marketing a quello finanzia e controllo. Opportunità di contratti a tempo determinato, infine, per gli operatori di sportello. Questo il link per candidarsi.

Abbiamo visto, dunque quali sono le 3 banche alla ricerca di personale. Per approfondire l’argomento ecco a chi chiedere aiuto per trovare lavoro.