Prosegue l’indagine della Redazione di ProiezionidiBorsa nel mondo delle offerte di lavoro. Nell’articolo di cui qui il link abbiamo già parlato di 4 colossi che assumono nuovo personale, da Nord a Sud del Paese. Ora, procedendo oltre nella nostra ricerca, in questa sede esporremo i dettagli relativi a 3 aziende che offrono posti di lavoro a diplomati e laureati.

La catena Decathlon

La catena leader dell’abbigliamento e accessori sportivi cerca personale dotato di grandi energie e, manco a dirlo, di tanta passione per lo sport in generale.

La multinazionale vanta più di cento stores aperti in Italia, per cui la situazione occupazionale del gruppo non può che essere fluida e mutevole. Allo stato attuale, le principali offerte della corporate sono soprattutto nel settore retail, ovvero quello della vendita e il contatto diretto con il cliente. In quest’ambito i posti vacanti sono tanti lungo tutta la Penisola, come sales assistant, sport advisor e department manager.

L’azienda, infine, cerca anche alcune figure nel campo della logistica, ma concentrate tutte al Nord.

Dunque, se si possiede un DNA sportivo, allora non resta che collegarsi alla sezione “careers” dell’azienda ed inviare CV al profilo interessato.

La multinazionale Nestlé

Anche il colosso mondiale dell’alimentazione Nestlé è alla ricerca di risorse umane. Nel dettaglio, le posizioni aperte presso il gruppo sono migliaia, ma sparse in ogni angolo del mondo. Se invece si restringe il campo soltanto al nostro Paese, risultano disponibili alcune decine di posizioni vacanti. Tuttavia, come detto, per chi mastica l’inglese e crede che i confini vadano, ameno in parte, ben aldilà delle Alpi, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Tra le posizioni ricercate in Italia spicca, per numero di opportunità, quella che rimanda al ‘Boutique Specialist’. Ma oltre ad essa, l’azienda cerca un data scientist specialist, un senior product manager, un e-commerce specialist, ed altre figure ancora.

L’ultima delle 3 aziende che offrono posti di lavoro a diplomati e laureati

Infine, e spostandoci nel mondo fashion, citiamo il gruppo Kering. Il gruppo mondiale della moda, dove troviamo firme come Pomellato, Bottega Veneta, Gucci ed altre, ha in piedi un piano di assunzione di giovani talenti.

Il gruppo mira ad attrarre a sé sia abili artigiani del lusso che giovani e brillanti menti per le posizioni apicali. Tra queste troviamo: addetto assemblaggio borse, sales assistant intern, digital designer, digital data analyst, e tanti altri. Il consiglio è quindi quello di preparare un ricco e dettagliato CV. Poi bisogna accedere all’area “opportunità di lavoro” dell’azienda e scoprire se i propri talenti possono adattarsi alla perfezione con quanto richiesto dal gruppo.

Abbiamo dunque illustrati quali sono le 3 aziende che offrono posti di lavoro a diplomati e laureati.