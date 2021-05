Come avere vetri perfettamente puliti con poca fatica? Ottenere una massima resa con il minimo sforzo è decisamente il sogno di tutti. Soprattutto se si tratta delle pulizie domestiche, dove lavare e pulire è all’ordine del giorno. Azioni talmente ripetute da diventare una seccatura.

Tuttavia, sono tantissimi i piccoli trucchetti per avere una casa pulita in poco tempo.

Con la bella stagione e senza nascondersi dietro l’alibi della pioggia, mantenere vetri splendenti è una priorità.

Dunque, la Redazione ha scovato altre 3 astuzie incredibili, facili e veloci per avere finalmente finestre e specchi sempre puliti e brillanti più a lungo.

Rimedi naturali, facili e veloci

Di seguito mostriamo 3 rimedi naturali per lucidare alla perfezione tutte le superfici in vetro di casa.

Il primo metodo si avvale dell’azione sgrassante di uno degli ingredienti più usati nelle pulizie domestiche: l’aceto bianco.

Basterà mescolare 250 ml di aceto bianco in 250 ml di acqua. Aggiungere 10 gocce di olio essenziale a scelta e con l’aiuto di uno spruzzino bagnare tutta la superficie da pulire. Subito dopo asciugare con un panno in microfibra ed il gioco è fatto.

Il secondo rimedio veloce è meno diffuso ma ugualmente efficace. Stiamo parlando del rimedio composto da 700 ml di acqua e 2 cucchiai di talco in polvere. Mescolare per qualche minuto e immergere all’interno della soluzione un panno in microfibra. Pulire il vetro e asciugare con un altro panno in microfibra asciutto.

Le finestre e gli specchi saranno splendenti e senza aloni già dalla prima passata.

Infine, l’ultimo trucchetto prevede una miscela di alcol denaturato e succo di limone.

L’alcol non è una novità nella pulizia dei vetri. Il succo di limone, però, accentua l’azione sgrassante e aumenta le probabilità di avere vetri puliti in meno tempo.

Basterà creare una soluzione con 250 ml di alcol denaturato, 250 ml di acqua e il succo di mezzo limone.

Ecco, dunque, le 3 astuzie incredibili, facili e veloci per avere finalmente finestre e specchi sempre puliti e brillanti più a lungo.