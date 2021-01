Per chi passa molto tempo ai fornelli, ecco 3 astuzie e 2 stratagemmi in cucina da tenere sempre bene a mente. Dalla preparazione dei dolci al riuso dell’acqua di cottura della pasta, e passando per il trucco per ottenere sempre una buona impanatura. Ma anche lo stratagemma per pulire la grattugia senza alcuna fatica, e per la cottura dei legumi quando, per dimenticanza, questi non sono stati messi a bagno il giorno prima.

Ecco 3 astuzie e 2 stratagemmi in cucina da tenere sempre bene a mente

Dolci perfetti, occhio al forno: quando la torta è in cottura nel forno statico mai aprire lo sportello, altrimenti il dolce rischierà di sgonfiarsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Acqua di cottura della pasta: in cucina non si butta via niente, e non fa eccezione nemmeno l’acqua di cottura della pasta. Usata tiepida, infatti, l’acqua di cottura della pasta è ottima per sgrassare i piatti. E questo grazie al fatto che è ricca di amido, dopodiché i piatti possono essere messi come al solito nella lavastoviglie.

Il trucco per un’impanatura sempre perfetta per le fettine di carne e per il pollo

Come ottenere una buona impanatura: dalla classica fettina di carne ai bocconcini di pollo, l’impanatura perfetta si ottiene sempre in tre fasi. Ovverosia prima passando la carne nella farina. Ed a seguire, nell’ordine, nell’uovo sbattuto e nel pangrattato.

Due stratagemmi in cucina, uno per la grattugia ed uno per i legumi senza ammollo

Come pulire la grattugia senza fatica: mai più fatica per pulire la grattugia del formaggio. Lo stratagemma è quello di mettere per quindici minuti la grattugia nel freezer. Dopodiché la grattugia, provare per credere, si pulirà senza fatica semplicemente sciacquandola in acqua corrente.

Lo stratagemma per la cottura dei legumi senza ammollo: lenticchie o ceci da cucinare dopo aver dimenticato di metterli in ammollo il giorno prima? Niente paura, in quanto per sapere come fare basterà leggere questo articolo.