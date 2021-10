La corsa è uno fra gli sport più diffusi sia per la facilità di pratica che per il suo costo ridotto al solo abbigliamento. C’è chi coltiva questa disciplina da solo o in gruppo, chi si cimenta per passione, chi per dimagrire o per partecipare ad una lunga maratona.

Qualsiasi sia il motivo, essendo l’attività aerobica per eccellenza, non c’è dubbio che una bella corsa non può che far bene se praticata correttamente e con un buon paio di scarpe.

Come misurare i progressi nella corsa

Per ogni runner che si rispetti registrare i propri progressi è diventato assolutamente necessario. Le nuove tecnologie ormai stanno rendendo sempre più facile e veloce poter vagliare i propri risultati, progettare allenamenti e monitorare distanze, tempi, velocità, ritmo cardiaco ed esercizi effettuati. È possibile addirittura essere seguiti da un trainer virtuale che aiuta ed incita a fare meglio.

Le piattaforme digitali su smartphone, dunque, offrono funzioni utili per la corsa accessibili ed efficaci, facendo da supporto nei percorsi di allenamento ed analizzando in tempo reale le prestazioni svolte.

3 app dedicate alla corsa indispensabili per monitorare in modo semplice e gratuito le proprie prestazioni

Grazie a queste applicazioni è possibile valutare il lavoro svolto e capire cosa migliorare, ma è necessario identificare quella che soddisfa maggiormente le proprie esigenze. A tal proposito ecco 3 app dedicate alla corsa indispensabili per monitorare in modo semplice e gratuito le proprie prestazioni.

Runtastic

Quest’app traccia tutte le attività tramite il GPS: la distanza, la velocità, l’altitudine, il tempo e le calorie bruciate. Oltre alla corsa è possibile monitorare anche la camminata e la bicicletta. Inoltre offre un allenatore vocale che con voce reale incita e motiva lo sportivo durante la prima fase dell’allenamento. È possibile impostare obiettivi da raggiungere e visualizzare sulla mappa il percorso fatto. L’app è disponibile per iPhone, Android e Windows Phone.

Sportractive Running & Fitness

Permette di monitorare più di 25 attività sportive, misura velocità, tempi, calorie bruciate ed altri valori. Mostra i valori con i diagrammi e il percorso effettuato su una mappa. È possibile impostare obiettivi da raggiungere e supporta il collegamento bluetooth per monitorare la frequenza cardiaca. I risultati possono essere condivisi online. Disponibile per Android.

Runkeeper

Monitora la corsa, la passeggiata, i giri in bicicletta e molte altre attività. Indica la distanza percorsa, la velocità, il tempo, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate. Le statistiche vengono archiviate in modo da poter misurare le prestazioni nel tempo. Il GPS integrato permette di visualizzare tutti i percorsi sulle mappe online. L’app è disponibile per iPhone, Apple Watch e Android.

Queste app sono molto precise nelle misurazioni e utili per migliorare le proprie prestazioni.